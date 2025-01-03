В «Пари НН» жалеют, что не подписали Дзюбу

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о несостоявшемся переходе Артема Дзюбы в нижегородский клуб.
«Лично я жалею, что Дзюба в свое время к нам не перешел. Может, Дзюба и не вписался бы в клуб с учетом нашего рисунка игры, состава.
По-человечески лично я жалею, что он не присоединился к «Пари НН», – заявил Мелик-Гусейнов.
- Переговоры «Пари НН» с Дзюбой были в январе 2023 года.
- 36-летний форвард перешел в «Акрон» 12 сентября.
- Он забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 11 матчах.