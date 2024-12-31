Радимов – о России на ЧМ-2026: «Это звезда на верхушке новогодней елки»

Владислав Радимов отреагировал на новость о вещателе ЧМ-2026.
- Все игры покажет «Матч ТВ».
- Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике.
- Даты проведения чемпионата мира – c 11 июня по 19 июля 2026 года.
– Замечательная новость перед Новым годом. Поздравляю «Матч ТВ» с таким событием.
Для любого человека, который любит футбол, играет в него и даже просто что‑то слышал о нем, известно, что чемпионат мира – это верхушка всего, где собираются лучшие футболисты мира.
– Остается дождаться от ФИФА и УЕФА допуска сборной России к отборочному турниру?
– Если показ чемпионата мира – это как игрушки на новогодней елке, то участие сборной в турнире – звезда на верхушке. Всем хочется, чтобы мы играли на чемпионате мира.
Источник: «Матч ТВ»