Радимов объяснил, почему Семак – лучший тренер России в 2024 году

Бывший зенитовец Владислав Радимов согласен с признанием Сергея Семака лучшим тренером России в 2024 году.

«Во-первых, Семак выиграл три трофея. Это объективно. Во-вторых, хотя у Семака действительно самый сильный состав в РПЛ, но он сталкивался с тяжeлыми потерями по ходу года. Тем не менее, довeл команду до чемпионства по итогам сезона‑2023/24.

В текущем сезоне «Зенит» начал так, что все предлагали сразу отдать им золото и разыгрывать следующий чемпионат. Но пошли травмы. Тем не менее, зенитовцы все-таки удержались на вершине таблицы, вровень с «Краснодаром» по очкам. Качество игры «Зенита» оставляет желать лучшего, но результат есть», – сказал Радимов.