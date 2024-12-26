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    • Радимов объяснил, почему Семак – лучший тренер России в 2024 году

    Радимов объяснил, почему Семак – лучший тренер России в 2024 году

    Бывший зенитовец Владислав Радимов согласен с признанием Сергея Семака лучшим тренером России в 2024 году.

    «Во-первых, Семак выиграл три трофея. Это объективно. Во-вторых, хотя у Семака действительно самый сильный состав в РПЛ, но он сталкивался с тяжeлыми потерями по ходу года. Тем не менее, довeл команду до чемпионства по итогам сезона‑2023/24.

    В текущем сезоне «Зенит» начал так, что все предлагали сразу отдать им золото и разыгрывать следующий чемпионат. Но пошли травмы. Тем не менее, зенитовцы все-таки удержались на вершине таблицы, вровень с «Краснодаром» по очкам. Качество игры «Зенита» оставляет желать лучшего, но результат есть», – сказал Радимов.

    • «Зенит» под руководством Семака выиграл 6 сезонов РПЛ подряд.
    • Сейчас команда идет на 2-м месте.
    • Сезон РПЛ возобновится 28 февраля.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (5)
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    andr45
    1735200466
    А вот по моим расчетам, учитывающим не только достигнутые результаты (очки, голы и пр.), но и средства (стоимость игроков, число иностранцев и пр.), лучший ГАЛАКТИОНОВ, а Семак всего лишь четвертый)
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    Cleaner
    1735202650
    Радимов: - Семак лучший тренер России потому, что ТАК РЕШИЛ ГАЗПРОМ!!!...)))
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    FCSpartakM
    1735203081
    Имея самый укомплектованный состав, Семак не смог найти замену травмированным, а самый неудачный отрезок выпал тогда, когда Вендел и Глуш уже были на поле. Это говорит как раз о том, что он слабый тренер, который не может внедрять игроков в свой же состав.
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    Цугундeр
    1735205346
    Владик сегодня на светлом нефильтрованном.Отмокает.)
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    АлексМак
    1735206192
    всё верно
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