Салах – о «Ливерпуле»: «Это последние шесть месяцев»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах дал понять, что покинет клуб в конце сезона.
– Верите ли вы, что это ваш последний сезон в «Ливерпуле»?
– Пока да. Это последние шесть месяцев. Нет никакого прогресса. Мы далеки от какого-либо прогресса. Так что нам остается только ждать и смотреть.
- Нынешний контракт Салаха с «Ливерпулем» истекает в конце сезона.
- Нападающий забил 17 голов и сделал 13 ассистов в 18 матчах этого сезона АПЛ.
- «ПСЖ» предложил 32-летнему египтянину контракт на 3 года с зарплатой 500 тысяч евро в неделю.