Салах – о «Ливерпуле»: «Это последние шесть месяцев»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах дал понять, что покинет клуб в конце сезона.

– Верите ли вы, что это ваш последний сезон в «Ливерпуле»?

– Пока да. Это последние шесть месяцев. Нет никакого прогресса. Мы далеки от какого-либо прогресса. Так что нам остается только ждать и смотреть.