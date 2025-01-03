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    Салах – о «Ливерпуле»: «Это последние шесть месяцев»

    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах дал понять, что покинет клуб в конце сезона.

    – Верите ли вы, что это ваш последний сезон в «Ливерпуле»?

    – Пока да. Это последние шесть месяцев. Нет никакого прогресса. Мы далеки от какого-либо прогресса. Так что нам остается только ждать и смотреть.

    • Нынешний контракт Салаха с «Ливерпулем» истекает в конце сезона.
    • Нападающий забил 17 голов и сделал 13 ассистов в 18 матчах этого сезона АПЛ.
    • «ПСЖ» предложил 32-летнему египтянину контракт на 3 года с зарплатой 500 тысяч евро в неделю.

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    Источник: Sky Sport

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    03.01.2025 20:14
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    Комментарии (1)
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1735927546
    В ПСЖ больше денег Салаху шейхи предложили, главное футбольное событие 2025 года это появление Суперлиги Нуньеса, которая разрушит монополию УЕФА и остановит экспансию шейхов
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