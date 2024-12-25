Радимов объяснил слова Абаскаля про «Спартак»

Владислав Радимов оценил резонансное высказывание экс-тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Испанец заявил, что нынешняя команда подготовлена и создана его тренерским штабом.

Абаскаля уволили в апреле.

Летом «Спартак» возглавил Деян Станкович. При нем москвичи идут на 3-м месте в РПЛ.

– Если «Спартак» играет на «багаже Абаскаля», то «Гранада», которую он тренировал после, должна в следующем году обыграть «Реал» и «Барсу» и выиграть Лигу чемпионов!

Всем надо внимательно прислушаться к словам Абаскаля, заполучить его в тренеры, потом выгнать – и тогда у вас будет счастье.

А если серьезно, это мы здесь можем ржать над такими словами, а если он такое ляпнет в Испании, его никуда в жизни больше не позовут.

– Похоже, Гильермо скучает по России...

– Конечно, скучает. А что – лафа, бабла дали, никем не был, а тут у руля самой популярной команды страны, результата не требовали. Конечно, скучает!

Другое дело, что Россия по нему совершенно не скучает – и очень давно. А «Спартак», как я уже не раз говорил, опоздал на год, наверное, чтоб выгнать этого мастера.

– А у Станковича, на ваш взгляд, уже накоплен какой-то багаж?

– Мне кстати очень интересно мнение Станковича на этот счет. Абаскаль говорит, что пригласил Дуарте, Рябчука, Бабича... Но он же тренер, а не спортивный директор!

Ему надо было тренировать. А он рассказывает о каких-то трансферных делах. И хоронит себя просто в этом интервью. Он должен был их тренировать.

То, что это хорошие футболисты, показывает сейчас Станкович. А если при тебе эти футболисты играли плохо, то ты не тренер.