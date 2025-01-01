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    • Глушаков ответил тем, кто считает зарплаты футболистов завышенными: «Кто на что учился»

    Глушаков ответил тем, кто считает зарплаты футболистов завышенными: «Кто на что учился»

    Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков высказался о зарплатах игроков.

    – Помните ли вы самые большие премиальные в карьере?

    – Их было так много… Наверное, самые большие премиальные были по 30 или 40 тысяч долларов – их давали в «Локомотиве» и «Спартаке».

    – Что ответите критикам, которые считают, что футболисты незаслуженно так много получают?

    – Кто на что учился. Футболисты не видели детства – они много трудились, работали. Игроки же не приходят в клуб и не говорят: «Я хочу вот такую зарплату – сделайте мне ее». У клуба есть бюджет и руководство его распределяет.

    • Глушаков сейчас числится в «Химках», но в команде не находится.
    • Денис – участник ЧМ-2014.
    • Игрок брал РПЛ со «Спартаком».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    01.01.2025 12:36
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    Комментарии (1)
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    subbotaspartak
    1735730088
    «Кто на что учился».... напился и попался...
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