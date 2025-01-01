Глушаков ответил тем, кто считает зарплаты футболистов завышенными: «Кто на что учился»

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков высказался о зарплатах игроков.
– Помните ли вы самые большие премиальные в карьере?
– Их было так много… Наверное, самые большие премиальные были по 30 или 40 тысяч долларов – их давали в «Локомотиве» и «Спартаке».
– Что ответите критикам, которые считают, что футболисты незаслуженно так много получают?
– Кто на что учился. Футболисты не видели детства – они много трудились, работали. Игроки же не приходят в клуб и не говорят: «Я хочу вот такую зарплату – сделайте мне ее». У клуба есть бюджет и руководство его распределяет.
- Глушаков сейчас числится в «Химках», но в команде не находится.
- Денис – участник ЧМ-2014.
- Игрок брал РПЛ со «Спартаком».