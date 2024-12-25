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    Губерниев высмеял слова Абаскаля про «Спартак»

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал резонансное высказывание экс-тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

    • Испанец заявил, что нынешняя команда подготовлена и создана его тренерским штабом.
    • Абаскаля уволили в апреле.
    • Летом «Спартак» возглавил Деян Станкович. При нем москвичи идут на 3-м месте в РПЛ.

    «В принципе, все, что сейчас в Большом театре происходит – это тоже наследие Гильермо Абаскаля, а не Юрия Григоровича.

    Абаскаль – тот человек, который оставил огромное наследие. Вся наша архитектура потрясающая, не только в Москве, но и в Северной столице – это все Абаскаль. Посмотрите на один храм Василия Блаженного! Это же тоже архитектор Абаскаль.

    Поэтому, я с ним полностью согласен, мне даже нечего возразить. В общем, спасибо Абаскалю, что внес такой вклад в культуру России!

    И вообще, если мы вспомним блестящую игру и передачи Юрия Гаврилова в «Спартаке», то это тоже Гильермо Абаскаль. Абаскаль Бескову подсказал сто процентов.

    Думаю, где-то на подступах к московской Олимпиаде, когда Гаврилов перешел из «Динамо» в «Спартак», именно Абаскаль был тот человек, который сначала шепнул Старостину, Андрею Петровичу, а Андрей Петрович – Николаю Петровичу. Поэтому, правда, спасибо Абаскалю!

    Мостовой едет в Шереметьево за багажом Абаскаля? Полетел в Испанию леща дать Гильермо что ли? Если надо, уверен, Александр довезет багаж.

    Но, конечно, странно, что этим занимается именно он. Может просто так развлекается человек?» – заявил Губерниев.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (2)
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    рылы
    1735147774
    какой же он е*анат.
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    ...уефан
    1735149719
    ...понесло шизоида(...
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