Губерниев высмеял слова Абаскаля про «Спартак»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал резонансное высказывание экс-тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Испанец заявил, что нынешняя команда подготовлена и создана его тренерским штабом.

Абаскаля уволили в апреле.

Летом «Спартак» возглавил Деян Станкович. При нем москвичи идут на 3-м месте в РПЛ.

«В принципе, все, что сейчас в Большом театре происходит – это тоже наследие Гильермо Абаскаля, а не Юрия Григоровича.

Абаскаль – тот человек, который оставил огромное наследие. Вся наша архитектура потрясающая, не только в Москве, но и в Северной столице – это все Абаскаль. Посмотрите на один храм Василия Блаженного! Это же тоже архитектор Абаскаль.

Поэтому, я с ним полностью согласен, мне даже нечего возразить. В общем, спасибо Абаскалю, что внес такой вклад в культуру России!

И вообще, если мы вспомним блестящую игру и передачи Юрия Гаврилова в «Спартаке», то это тоже Гильермо Абаскаль. Абаскаль Бескову подсказал сто процентов.

Думаю, где-то на подступах к московской Олимпиаде, когда Гаврилов перешел из «Динамо» в «Спартак», именно Абаскаль был тот человек, который сначала шепнул Старостину, Андрею Петровичу, а Андрей Петрович – Николаю Петровичу. Поэтому, правда, спасибо Абаскалю!

Мостовой едет в Шереметьево за багажом Абаскаля? Полетел в Испанию леща дать Гильермо что ли? Если надо, уверен, Александр довезет багаж.

Но, конечно, странно, что этим занимается именно он. Может просто так развлекается человек?» – заявил Губерниев.