Мостовой: «Еду в Шереметьево, забрать оставшийся багаж Абаскаля»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой пошутил над Гильермо Абаскалем. Испанский специалист, говоря об игре московской команды в этом сезоне, заявил, что она была подготовлена и создана его тренерским штабом.

«Я сейчас еду в аэропорт Шереметьево, чтобы там забрать оставшийся какой-то багаж Абаскаля. Я тоже хочу кое-что забрать, чтобы мне потом пригодилось в футболе (смеется). Гильермо рассмешил... Эти нефутбольные люди делают себе карьеру за счет футбольных людей.

Интересно, а в «Гранаде» он не оставил багаж? Таким людям не хватает совести!» – сказал Мостовой.