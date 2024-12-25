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    • Мостовой: «Еду в Шереметьево, забрать оставшийся багаж Абаскаля»

    Мостовой: «Еду в Шереметьево, забрать оставшийся багаж Абаскаля»

    Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой пошутил над Гильермо Абаскалем. Испанский специалист, говоря об игре московской команды в этом сезоне, заявил, что она была подготовлена и создана его тренерским штабом.

    «Я сейчас еду в аэропорт Шереметьево, чтобы там забрать оставшийся какой-то багаж Абаскаля. Я тоже хочу кое-что забрать, чтобы мне потом пригодилось в футболе (смеется). Гильермо рассмешил... Эти нефутбольные люди делают себе карьеру за счет футбольных людей.

    Интересно, а в «Гранаде» он не оставил багаж? Таким людям не хватает совести!» – сказал Мостовой.

    • Абаскаль покинул «Спартак» в апреле 2024 года.
    • Команду сейчас возглавляет Деян Станкович. При нем «Спартак» занимает 3-е место в РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (3)
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    VVM1964
    1735123413
    Только и остается что побираться !)...
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    andr45
    1735124494
    Нищеброд, что с него взять, убогого(
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    алдан2014
    1735127758
    Чё бы ты Сашок,без Абаскаля делал? На чей счёт стебаться? Ну а если пробьется Абаскаль,кубок какой нибудь евро возьмёт? Не сомневаюсь,что Саша вывернется,скажет,что благодаря его подколам выбился...а чеканить всё равно не умеет. Желаю Мостовому удачи в тренерской карьере. Сравним так сказать
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