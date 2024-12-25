Мостовой: «Еду в Шереметьево, забрать оставшийся багаж Абаскаля»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой пошутил над Гильермо Абаскалем. Испанский специалист, говоря об игре московской команды в этом сезоне, заявил, что она была подготовлена и создана его тренерским штабом.
«Я сейчас еду в аэропорт Шереметьево, чтобы там забрать оставшийся какой-то багаж Абаскаля. Я тоже хочу кое-что забрать, чтобы мне потом пригодилось в футболе (смеется). Гильермо рассмешил... Эти нефутбольные люди делают себе карьеру за счет футбольных людей.
Интересно, а в «Гранаде» он не оставил багаж? Таким людям не хватает совести!» – сказал Мостовой.
- Абаскаль покинул «Спартак» в апреле 2024 года.
- Команду сейчас возглавляет Деян Станкович. При нем «Спартак» занимает 3-е место в РПЛ.