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    Булыкин допустил трансфер Батракова в «Зенит»

    Экс-форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин не исключил трансфер полузащитника команды Алексея Батракова в «Зенит».

    – Не попытается ли «Зенит» любыми силами забрать себе Алексея Батракова?

    – С их деньгами могут и вырвать. Есть клубы, которые могут деньгами переманить всех лучших футболистов и в своeм чемпионате, и в чужом. С их бюджетом всe возможно, ничего не буду исключать. Всe будет зависеть от самого Батракова, его контракта и от желания «Локомотива».

    – Если всe-таки заберут, не загубят игрока?

    – Сделают его как минимум сильнее, наверно могут сделать чемпионом, дать большую зарплату. А дальше уже надо ждать выхода «Зенита» на международную арену, чтобы себя показывать. Или же Батракову самому надо куда-то уезжать. Очень много моментов: если ему предложат очень большой контракт, ему, его агенту и «Локомотиву», то думаю, он соберется и сразу поедет.

    • 19-летний Батраков провел в этом сезоне за «Локомотив» 23 матча, забил 11 голов, отдал 8 передач.
    • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро.
    • Срок его контракта с «Локомотивом» истекает 30 июня 2027 года.

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    Источник: Metaratings

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    01.01.2025 13:07
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