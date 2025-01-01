Булыкин допустил трансфер Батракова в «Зенит»

Экс-форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин не исключил трансфер полузащитника команды Алексея Батракова в «Зенит».

– Не попытается ли «Зенит» любыми силами забрать себе Алексея Батракова?

– С их деньгами могут и вырвать. Есть клубы, которые могут деньгами переманить всех лучших футболистов и в своeм чемпионате, и в чужом. С их бюджетом всe возможно, ничего не буду исключать. Всe будет зависеть от самого Батракова, его контракта и от желания «Локомотива».

– Если всe-таки заберут, не загубят игрока?

– Сделают его как минимум сильнее, наверно могут сделать чемпионом, дать большую зарплату. А дальше уже надо ждать выхода «Зенита» на международную арену, чтобы себя показывать. Или же Батракову самому надо куда-то уезжать. Очень много моментов: если ему предложат очень большой контракт, ему, его агенту и «Локомотиву», то думаю, он соберется и сразу поедет.