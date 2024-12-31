Тикнизян хочет перейти из «Локо» в «Севилью»: «Надеюсь, они придут с более выгодным предложением»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о возможном переходе в «Севилью».

– Появились разговоры о переезде в Испанию, в «Севилью». Расскажи подробнее, есть ли действительно такие разговоры, имеют ли данные слухи под собой какую‑то почву?

– Скажу так, что от российских клубов не было никакой конкретики. Это были просто слухи, какие‑то моменты из СМИ. Действительно, интерес со стороны «Севильи» есть. Я правда надеюсь, что в это трансферное окно они придут еще раз с более выгодным предложением, которое устроит «Локомотив», потому что когда ты слышишь и понимаешь, что клуб из Ла Лиги так близко и есть возможность попробовать свои силы… Не факт, что я там заиграю, что у меня получится.

Хочу, чтобы в тот момент, когда моя карьера закончится, я просто сел и сказал себе: «Я сделал все, что было в моих силах». «Севилья» не является для меня панацеей, не говорю: «Отправьте меня в «Севилью», все будет хорошо». Кто мог представить, что два года назад Матвей Сафонов будет играть в «ПСЖ», отбивать два пенальти в игре с «Лансом» в Кубке Франции и праздновать вместе с Хакими, Луисом Энрике и остальными. Нет никаких границ, а все барьеры лишь в нашей голове», – сказал Тикнизян.