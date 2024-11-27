Федорищев считает порядочными большинство людей в судейском корпусе

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что своими заявлениями о долге «Крыльев Советов» перед преступниками пытается обратить внимание на коррупцию в российском футболе.

– Кто сообщил вам о долге?

– Это не человек пришел ко мне и стал требовать, с ним бы уже давно работали. Это представители представителей упомянули, что надо заняться долгом и довести это до губернатора.

С точки зрения УК, у меня есть факты, но этого недостаточно для возбуждения дела.

Можно обратить внимание на проблему. Корпус судей в большинстве – порядочные люди, но метастазы остались. Взаимодействие с правоохранительными органами ведется аккуратно, мы не хотим непрофессионально подходить к этому.

В судейском корпусе в последний месяц произошло отстранение, в клубе произошли изменения и еще будут происходить в ближайший месяц достаточно серьезные [перемены].

Не поднимал вопрос о привлечении органов, не мои полномочия. Я предложил губернаторам не давать денег на коррупционную систему, отсюда инициатива «Чистый спорт».

– Отстранение, на которое вы намекали, это Безбородов?

– Взаимодействуем с РФС дольше месяца. Этот вопрос логичнее адресовать коллегам. Дам поручение коллегам направить губернаторам, где есть профессиональные клубы, приглашение в инициативу «Чистый спорт», подробнее там будет футбол.

Установим системное сотрудничество с РФС, Минспорт как регулятор будет играть определяющую роль.

Больше фактов появится дальше. Я сказал, что хотел. Дальше журналистское расследование.

Во вторник Федорищев рассказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе».

Самарский клуб занимает 12-е место в РПЛ с 15 очками.

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