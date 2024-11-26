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  • Генсек РФС – о словах губернатора Федорищева про коррупцию в российском футболе: «Настоящий системный кризис»

Генсек РФС – о словах губернатора Федорищева про коррупцию в российском футболе: «Настоящий системный кризис»

26 ноября 2024, 21:44
9

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал резонансное заявление Вячеслава Федорищева.

  • Губернатор Самарской области ранее сказал о возможной причастности «Крыльев Советов» к подкупу судей.
  • По его словам, клуб должен 36 млн рублей «неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».
  • Федорищев утверждает, что около 10 клубов РПЛ вовлечены в коррупционные связи с судейским корпусом.

«Если государственные служащие, руководители регионов делают такие заявления на заседании комиссии Госсовета по спорту, это значит, что они обладают достоверной информацией на данную тему.

Всe-таки упомянутые десять клубов РПЛ – это уже не частный случай, а настоящий системный кризис.

Можете быть уверены, что РФС обсудит с органами власти и акционерами клубов полученную информацию, а также окажет максимальное содействие правоохранительным органам в проведении объективного расследования», – заявил Митрофанов.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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Источник: RT
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Митрофанов Максим
Комментарии (9)
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biber.ru
1732647517
Коррупция это не кризис, это форма существования.
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biber.ru
1732648742
«Чует моё сердце, мы накануне грандиозного шухера».
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timon2401
1732649468
ну всё))) выявят что все московские, краснодарский и еще пару каких нибудь клубов "добыли" очки только благодаря подкупу судей и лишь только одна команда из топ 10 занимает лидирующие места наичестнейшим образом))
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rusanowkadel
1732650311
Ребят, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Есть отличный 12-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «бронзовый прогноз сайт». Сайт выходит на первом месте. МАТЧ ТВ о них говорил. Прогнозы играют до победы!
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Krics
1732652059
Болотных лишат звёзды? имхо.
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Борис34684
1732673861
По меньше бы таких митрофанушек из газовой помойки в нашем футболе и все было бы нормально.
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balam
1732693319
ну так теперь кого то карать надо.либо губера или рфс
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