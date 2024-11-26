Генсек РФС – о словах губернатора Федорищева про коррупцию в российском футболе: «Настоящий системный кризис»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал резонансное заявление Вячеслава Федорищева.

Губернатор Самарской области ранее сказал о возможной причастности «Крыльев Советов» к подкупу судей.

По его словам, клуб должен 36 млн рублей «неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

Федорищев утверждает, что около 10 клубов РПЛ вовлечены в коррупционные связи с судейским корпусом.

«Если государственные служащие, руководители регионов делают такие заявления на заседании комиссии Госсовета по спорту, это значит, что они обладают достоверной информацией на данную тему.

Всe-таки упомянутые десять клубов РПЛ – это уже не частный случай, а настоящий системный кризис.

Можете быть уверены, что РФС обсудит с органами власти и акционерами клубов полученную информацию, а также окажет максимальное содействие правоохранительным органам в проведении объективного расследования», – заявил Митрофанов.

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