Израиль поддержал возвращение российских команд в турниры ФИФА и УЕФА

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о позиции Израиля по поводу отстранения сборной России и клубов РПЛ от международных соревнований.
– Такой вопрос [невозможность обеспечить безопасность команд и болельщиков] мы постоянно ставим в повестку дня.
Причем совершенно не для того, чтобы каким-либо образом ограничить израильские команды, – у нас прекрасные отношения с Федерацией футбола Израиля, мы находимся в товарищеских отношениях с ее президентом и генеральным секретарем.
И вопрос не в том, чтобы к ним применить какие-то санкции. И, кстати, их позиция тоже в том, что необходимо снимать санкции с российских команд.
– Израильская федерация официально об этом заявляла?
– Их мнение – нет никаких оснований применять такое решение к России.
– То есть израильтяне понимают, что рано или поздно на них могут спроецироваться те санкции, что с 2022 года применяются против российских команд?
– Более того, они и должны быть спроецированы. То есть, если мы отойдем от ситуации двойных стандартов и всех вернем в режим принятия объективных решений, то, раз уже применены такие санкции в отношении российских команд, то на каком основании их нет в отношении израильских команд?
Но мы боремся не за то, чтобы Израиль забанили вслед за нами. А за то, чтобы нас разбанили, раз не трогают Израиль.
- Санкции против российского футбола были введены в феврале 2022 года.
- Израиль осенью 2023-го начал военную операцию на территории сектора Газа.