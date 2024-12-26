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    • Израиль поддержал возвращение российских команд в турниры ФИФА и УЕФА

    Израиль поддержал возвращение российских команд в турниры ФИФА и УЕФА

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о позиции Израиля по поводу отстранения сборной России и клубов РПЛ от международных соревнований.

    – Такой вопрос [невозможность обеспечить безопасность команд и болельщиков] мы постоянно ставим в повестку дня.

    Причем совершенно не для того, чтобы каким-либо образом ограничить израильские команды, – у нас прекрасные отношения с Федерацией футбола Израиля, мы находимся в товарищеских отношениях с ее президентом и генеральным секретарем.

    И вопрос не в том, чтобы к ним применить какие-то санкции. И, кстати, их позиция тоже в том, что необходимо снимать санкции с российских команд.

    – Израильская федерация официально об этом заявляла?

    – Их мнение – нет никаких оснований применять такое решение к России.

    – То есть израильтяне понимают, что рано или поздно на них могут спроецироваться те санкции, что с 2022 года применяются против российских команд?

    – Более того, они и должны быть спроецированы. То есть, если мы отойдем от ситуации двойных стандартов и всех вернем в режим принятия объективных решений, то, раз уже применены такие санкции в отношении российских команд, то на каком основании их нет в отношении израильских команд?

    Но мы боремся не за то, чтобы Израиль забанили вслед за нами. А за то, чтобы нас разбанили, раз не трогают Израиль.

    • Санкции против российского футбола были введены в феврале 2022 года.
    • Израиль осенью 2023-го начал военную операцию на территории сектора Газа.

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    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 14:14
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    Комментарии (7)
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    ilich55
    1735214144
    Забанили, разбанили........ совсем реалии потеряли, детвора епт.......
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    Spartak_forv@
    1735214256
    Смотря на ряху Митрофанова, он борется только со своим лишним весом. И то проигрывает
    Ответить
    VVM1964
    1735214798
    А почему Митрофанов озвучивает позицию Израиля ???...
    Ответить
    алдан2014
    1735218624
    Вот и мне любопытно стало. И чего это Израилю до нас дело? Уж не из за Сирии ли?
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    R_a_i_n
    1735222065
    Нас вернуть, евреев на 10 лет забанить.
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