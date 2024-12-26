Израиль поддержал возвращение российских команд в турниры ФИФА и УЕФА

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о позиции Израиля по поводу отстранения сборной России и клубов РПЛ от международных соревнований.

– Такой вопрос [невозможность обеспечить безопасность команд и болельщиков] мы постоянно ставим в повестку дня.

Причем совершенно не для того, чтобы каким-либо образом ограничить израильские команды, – у нас прекрасные отношения с Федерацией футбола Израиля, мы находимся в товарищеских отношениях с ее президентом и генеральным секретарем.

И вопрос не в том, чтобы к ним применить какие-то санкции. И, кстати, их позиция тоже в том, что необходимо снимать санкции с российских команд.

– Израильская федерация официально об этом заявляла?

– Их мнение – нет никаких оснований применять такое решение к России.

– То есть израильтяне понимают, что рано или поздно на них могут спроецироваться те санкции, что с 2022 года применяются против российских команд?

– Более того, они и должны быть спроецированы. То есть, если мы отойдем от ситуации двойных стандартов и всех вернем в режим принятия объективных решений, то, раз уже применены такие санкции в отношении российских команд, то на каком основании их нет в отношении израильских команд?

Но мы боремся не за то, чтобы Израиль забанили вслед за нами. А за то, чтобы нас разбанили, раз не трогают Израиль.