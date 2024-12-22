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    • В РФС рассказали, от чего зависит возвращение пива на стадионы

    В РФС рассказали, от чего зависит возвращение пива на стадионы

    Генеральный секретарь РФС ответил на вопрос о возвращении пива на стадионы.

    «В мае 2022 года прошло заседание комитета Государственной Думы по спорту, на котором был рассмотрен этот вопрос как на базовом профильном комитете. Затем в силу ряда причин этот вопрос на рассмотрении в Государственной Думе был приостановлен.

    Сейчас сама Государственная Дума, в том числе по нашей инициативе и клубов, возможно, и инициативе производителей данной продукции, передала на дальнейшее рассмотрение в комитет по экономике. Поэтому следующий комитет Госдумы, от которого требуется положительное заключение, – комитет по экономике. Дальше, по идее, вопрос может быть включен в план работы Государственной Думы», – сказал Митрофанов.

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    Источник: «Чемпионат»

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