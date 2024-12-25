РФС ведет переговоры по 10 матчам сборной России в 2025 году

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что сборная России в следующем году может провести до десяти товарищеских встреч.
«Когда будет полная уверенность, мы скажем, с кем будут матчи. В данный момент переговоры ведутся на все пять окон, на все 10 матчей.
Есть предварительные договоренности о нескольких матчах на осень. Это различные сборные из разных конфедераций», – сказал Митрофанов.
- В ноябре россияне разгромили Бруней (11:0) и Сирию (4:0).
- Всего в 2024 году сборная провела 5 матчей, выиграв их суммарно со счетом 26:0.
- Команду отстранили от международных турниров в феврале 2022-го.