РФС ведет переговоры по 10 матчам сборной России в 2025 году

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что сборная России в следующем году может провести до десяти товарищеских встреч.

«Когда будет полная уверенность, мы скажем, с кем будут матчи. В данный момент переговоры ведутся на все пять окон, на все 10 матчей.

Есть предварительные договоренности о нескольких матчах на осень. Это различные сборные из разных конфедераций», – сказал Митрофанов.