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Мостовой назвал сроки завершения обучения на тренера

27 ноября 2024, 08:05
5

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой рассказал, что ему предстоит аттестация для получения тренерской лицензии.

«Мое обучение [на тренера] подходит к концу на следующей неделе. Аттестация будет по окончании курса, как у всех. Никаких переживаний перед ней нет, вопросов, которые поставят меня в тупик, с конечно, не будет. За время обучения почерпнул для себя что-то новое.

Вообще, такое происходит всю жизнь – каждый раз чему-то учишься. Что касается еще одной стажировки, пока не буду загадывать. Я всегда открыт для предложений от клубов», – сказал Мостовой.

  • Он проходит обучение в академии РФС в группе «А-УЕФА + В-УЕФА для профессиональных игроков».
  • В ноябре экс-футболист прошел стажировку в московском «Динамо».
  • 56-летний Мостовой был номинальным тренером медиаклуба Fight Nights.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Мостовой Александр
Комментарии (5)
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Garrincha58
1732688312
Пенсионер блин ученик .... зачем тебе это!???
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zigbert
1732692365
Можно было бы и пораньше выучиться на тренера. Не увидишь как придет старость.
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SLADE2019
1732692483
Все равно не пойму, почему, чтобы детишек тренировать достаточно диплома о педагогическом, физкультурном образовании, а чтобы мастеров тренировать нужна еще и лицензия. Дело же не в ней, а в умениях.
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trofirsky
1732692916
Мужики, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Потеряете деньги. Есть отличный 12-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «бронзовый прогноз сайт». На МАТЧ ТВ про них сюжет был. Прогнозы играют до победы!
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Александр.Т.
1732704601
Что то новое? А не сам ли царь говорил чему там учиться футболе давно все придумано все знаю играл
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