Мостовой назвал сроки завершения обучения на тренера

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой рассказал, что ему предстоит аттестация для получения тренерской лицензии.

«Мое обучение [на тренера] подходит к концу на следующей неделе. Аттестация будет по окончании курса, как у всех. Никаких переживаний перед ней нет, вопросов, которые поставят меня в тупик, с конечно, не будет. За время обучения почерпнул для себя что-то новое.

Вообще, такое происходит всю жизнь – каждый раз чему-то учишься. Что касается еще одной стажировки, пока не буду загадывать. Я всегда открыт для предложений от клубов», – сказал Мостовой.

Он проходит обучение в академии РФС в группе «А-УЕФА + В-УЕФА для профессиональных игроков».

В ноябре экс-футболист прошел стажировку в московском «Динамо».

56-летний Мостовой был номинальным тренером медиаклуба Fight Nights.

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