Мостовой сделал заявление о начале тренерской карьеры

Александр Мостовой высказался о возможном трудоустройстве в «Динамо».

«Марцел [Личка] правильно сказал, что обучение на тренера и практика – это разные вещи.

Рассматриваю любые варианты в РПЛ, куда пригласят. Если Марцел пригласит меня в «Динамо» своим помощником, конечно, соглашусь», – заявил Мостовой.

С 6 по 9 ноября Мостовой стажировался в «Динамо».

Ранее ему отказал «Спартак».

С лета 2023 года бывший игрок «Сельты» проходит обучение в академии РФС.

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