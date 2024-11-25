Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Мостовой сделал заявление о начале тренерской карьеры

    Александр Мостовой высказался о возможном трудоустройстве в «Динамо».

    «Марцел [Личка] правильно сказал, что обучение на тренера и практика – это разные вещи.

    Рассматриваю любые варианты в РПЛ, куда пригласят. Если Марцел пригласит меня в «Динамо» своим помощником, конечно, соглашусь», – заявил Мостовой.

    • С 6 по 9 ноября Мостовой стажировался в «Динамо».
    • Ранее ему отказал «Спартак».
    • С лета 2023 года бывший игрок «Сельты» проходит обучение в академии РФС.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Мостовой: «Все, что я прогнозирую, сбывается. По составу «Спартак» должен быть в тройке железно» 2
    Мостового возмутил пенальти в пользу «Ахмата» с «Крыльями»: «Это беспредел» 14
    Мостовой сказал, при каких условиях Угальде станет легендой «Спартака» 7
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.11.2024 21:43
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ss21
    1732561218
    Эти лицензии дурь от ФИФА, зачем платить деньги этой конторке?
    Ответить
    Spartak_forv@
    1732561371
    Раньше бы сказали:Мостовой уже не мальчик,в помощники идти работать.А теперь хоть помощником,хоть маскотом.Так и до нефутбольных людей дойдёт
    Ответить
    рылы
    1732569952
    вот же даун нестриженный. понятно, что хочет присосаться к кормушке, да только как он планирует попасть в сформировавшийся тренерский штаб? вместо кого, или какую должность для него должны придумать? к тому же, у лички свои интересы, он семью кормит, поэтому пристроил родственников в динамо, и сам живёт на 50 тыщ в месяц, о чём говорил. патлатый ему нахер не сдался.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 