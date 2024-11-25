Мостовой сделал заявление о начале тренерской карьеры

Александр Мостовой высказался о возможном трудоустройстве в «Динамо».
«Марцел [Личка] правильно сказал, что обучение на тренера и практика – это разные вещи.
Рассматриваю любые варианты в РПЛ, куда пригласят. Если Марцел пригласит меня в «Динамо» своим помощником, конечно, соглашусь», – заявил Мостовой.
- С 6 по 9 ноября Мостовой стажировался в «Динамо».
- Ранее ему отказал «Спартак».
- С лета 2023 года бывший игрок «Сельты» проходит обучение в академии РФС.
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