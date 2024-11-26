Попов: «Я пытаюсь анализировать, но ни хрена с этого не получаю, а Мостовой ничего не делает и рубит бабло»

Бывший защитник «Амкара», «Рубина» и сборной Казахстана Алексей Попов сравнил себя с экс-хавбеком «Спартака» Александром Мостовым в части подхода к аналитике.

– Сколько звонков получаете от журналистов в богатый на события день?

– 4-5 – стабильно. Хоть бы заплатили что-то, а то заколебали! [смеется]. Журналисты из Казани постоянно просят проанализировать игру «Рубина». А это не так просто – мало того, что приходится смотреть текущий матч, так еще и 2-3 предыдущих.

– Настолько ответственно подходите к обычным комментариям игр в СМИ?

– Конечно, а как иначе? Я разбираюсь в футболе, но, чтобы подтверждать свои слова фактами, нужно смотреть матчи.

– Александр Мостовой подходит к аналитике намного проще. Его коронная фраза: «Не смотрел, но прокомментирую».

– Вот он точно бабки зарабатывает! Я пытаюсь анализировать, но ни хрена с этого не получаю, а Мостовой ничего не делает и рубит бабло. [смеется]. Видимо, в России такая система.

Попов играл в РПЛ с 2004 по 2013 годы.

Мостовой в ноябре прошел тренерскую стажировку в «Динамо».

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