Реакция Мостового на коррупционный скандал в российском судействе

Александр Мостовой прокомментировал резонансное заявление Вячеслава Федорищева.
- Губернатор Самарской области сказал о возможной причастности «Крыльев Советов» к подкупу судей.
- По его словам, клуб должен 36 млн рублей «неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».
- Федорищев утверждает, что около 10 клубов РПЛ вовлечены в коррупционные связи с судейским корпусом.
– Правда ли это? Скажу «да» – мне в ответ скажут: докажите, дайте факты. А если ответишь «нет» – скажут, что тоже что-то непонятно.
Пока сам не увидишь или тебе факты не покажут, тогда сложно что-то утверждать.
– Сталкивались ли вы или ваши коллеги в своей практике с такими случаями?
– Ну, конечно, сталкивались. Конечно, все сталкивались с этим. То есть без этого, мне кажется, нет ничего.
Тем более в большом футболе без этого не существует ничего.
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Источник: «Бизнес Online»