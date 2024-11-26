Реакция Мостового на коррупционный скандал в российском судействе

Александр Мостовой прокомментировал резонансное заявление Вячеслава Федорищева.

Губернатор Самарской области сказал о возможной причастности «Крыльев Советов» к подкупу судей.

По его словам, клуб должен 36 млн рублей «неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

Федорищев утверждает, что около 10 клубов РПЛ вовлечены в коррупционные связи с судейским корпусом.

– Правда ли это? Скажу «да» – мне в ответ скажут: докажите, дайте факты. А если ответишь «нет» – скажут, что тоже что-то непонятно.

Пока сам не увидишь или тебе факты не покажут, тогда сложно что-то утверждать.

– Сталкивались ли вы или ваши коллеги в своей практике с такими случаями?

– Ну, конечно, сталкивались. Конечно, все сталкивались с этим. То есть без этого, мне кажется, нет ничего.

Тем более в большом футболе без этого не существует ничего.

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