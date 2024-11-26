Радимов: «Все успехи «Краснодара» смываются в помойку»

Владислав Радимов оценил результат матча 16-го тура РПЛ между «Химками» и «Краснодаром».

Игра завершилась ничьей 2:2.

Химчане сравняли счет с пенальти на 94-й минуте.

«Краснодар» отстал от лидирующего «Зенита» на 1 очко.

– Сколько пели дифирамбов «Краснодару», и абсолютно заслуженно, и думали, что они уже стали психологически устойчивой командой, которая будет идти к чемпионству...

Но закончился 16-й тур – и на первом месте идет «Зенит». И вот эти все победы, заслуженные, над «Зенитом», над «Локомотивом», над «Спартаком» с крупным счетом, ЦСКА они обыграли...

И все это смывается в помойку ничьими с такими как «Химки». Причем, выигрывая по ходу матчей.

– В чем-то ошибся Мусаев?

– Я абсолютно не понял замен Мусаева. То есть, он уверовал в свою непогрешимость? Три замены, которые были сделаны при счете 1:0, как мне кажется, совершенно не нужны были.

Смолова я очень люблю, классный футболист, но по такой погоде ты ведешь 1:0, зачем был нужен Смолов? Забивать второй мяч? Ну, я думаю, что нет.

Дальше пошли качели, даже Газинский успел забить. Ну и вот эти все ошибки с прошлого года, они, получается, никуда не делись.

– Пенальти в добавленное время был?

– Была опасная игра. С пенальти пусть Лапочкин разберется. Но ты-то сам не доводи до этого! И поэтому минус два очка, поэтому ты уже сзади «Зенита».

А сейчас, когда к тебе приедет «Спартак» и прихлопнет, все твои, подвиги в первой части чемпионата – в мусорное ведро.

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