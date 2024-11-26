Гаджиев отреагировал на слова губернатора Самарской области о долге «Крыльев» за взятки судьям

Президент «Динамо Мх» Гаджи Гаджиев прокомментировал резонансное заявление Вячеслава Федорищева.
- Губернатор Самарской области сказал о возможной причастности «Крыльев Советов» к подкупу судей.
- По его словам, клуб должен 36 млн рублей «неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».
«Мне известно, что сейчас такие грандиозные в этом плане изменения, которые происходят в Министерстве обороне при новом руководстве, связаны с коррупционными делами. Правильно? Это зарегистрированный факт, как бы утвержденный, как бы доказанный, да?
Сколько таких недоказанных фактов в других сферах? Следствия, суды, Прокуратура, бизнес, пятое, десятое. Можно предположить, что там тоже это есть? Мы не знаем, но предположить можно?
В этой ситуации тогда как можно предположить, что этого нет в какой-то любой другой сфере: артистичной, культурной. Как этого может не быть?
Мы же в одном обществе, социуме варимся. Что мы хотим? А так какой-то конкретики я сказать не могу», – сказал Гаджиев.
- «Крылья» занимают 12-е место в РПЛ после 16 туров.
- Самарцы набрали 15 очков в текущем чемпионате.
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