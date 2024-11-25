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    • Мостовой: «Все, что я прогнозирую, сбывается. По составу «Спартак» должен быть в тройке железно»

    Мостовой: «Все, что я прогнозирую, сбывается. По составу «Спартак» должен быть в тройке железно»

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что место в топ-3 по итогам сезона будет удовлетворительным результатом для красно-белых.

    – Подстегнуло ли «Спартак» поражение от «Локомотива» в Черкизово?

    – Ну конечно! Вышли ребята, которые должны были реабилитироваться. Они ведь тоже футболисты.

    Все, что я прогнозирую, сбывается. Подождите, «Спартак» еще нервы потреплет. По составу «Спартак» не уступает, и он должен быть в тройке нашего чемпионата железно.

    Сейчас уже три очка отрыв от «Локомотива», хотя многие говорили, что уже всe. Сейчас кто-то оступится, «Спартак» выиграет, и все будут рядом друг с другом.

    – Какой результат будет удовлетворительным для «Спартака» в этом сезоне?

    – Место в тройке. Имея «Зенит» и «Краснодар», которые обладают сильным подбором иностранных футболистов, место в тройке будет удовлетворительным вариантом.

    – Четвертое и пятое место?

    – Нет, не подходит.

    • «Спартак» обыграл «Локомотив» в 16-м туре РПЛ со счетом 5:2. В первом круге красно-зеленые победили со счетом 3:1.
    • «Спартак» занимает 4-е место в турнире с 31 очком и отставанием в 3 очка от идущего 3-м «Локомотива».

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Metaratings.ru

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    Комментарии (2)
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    DOCTOR PENALTY
    1732535689
    Для нас это хороший прогноз. *****!
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    Питерский князь
    1732535741
    Надо сделать скрин, когда в конце сезона, Мостовой будет говорить, а я же сказал, что места квадрокоберов на 10 месте. :)))
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