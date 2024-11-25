Мостовой: «Все, что я прогнозирую, сбывается. По составу «Спартак» должен быть в тройке железно»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что место в топ-3 по итогам сезона будет удовлетворительным результатом для красно-белых.

– Подстегнуло ли «Спартак» поражение от «Локомотива» в Черкизово?

– Ну конечно! Вышли ребята, которые должны были реабилитироваться. Они ведь тоже футболисты.

Все, что я прогнозирую, сбывается. Подождите, «Спартак» еще нервы потреплет. По составу «Спартак» не уступает, и он должен быть в тройке нашего чемпионата железно.

Сейчас уже три очка отрыв от «Локомотива», хотя многие говорили, что уже всe. Сейчас кто-то оступится, «Спартак» выиграет, и все будут рядом друг с другом.

– Какой результат будет удовлетворительным для «Спартака» в этом сезоне?

– Место в тройке. Имея «Зенит» и «Краснодар», которые обладают сильным подбором иностранных футболистов, место в тройке будет удовлетворительным вариантом.

– Четвертое и пятое место?

– Нет, не подходит.

«Спартак» обыграл «Локомотив» в 16-м туре РПЛ со счетом 5:2. В первом круге красно-зеленые победили со счетом 3:1.

«Спартак» занимает 4-е место в турнире с 31 очком и отставанием в 3 очка от идущего 3-м «Локомотива».

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