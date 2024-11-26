Глушаков ответил, кто из нынешнего «Спартака» заиграл бы в чемпионском составе 2017 года

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков считает, что никто из нынешнего состава не усилил бы московскую команду образца сезона-2016/17.

– А кто из нынешнего «Спартака» играл бы в твоeм, чемпионском?

– Там серьeзная компания была. Понятно, что Барко был бы в обойме, но не факт, что играл бы.

37-летний Глушаков был в «Спартаке» с 2013 по 2019 год.

Он забил 23 гола и сделал 10 ассистов в 173 матчах.

В 2017 году спартаковцы в последний раз становились чемпионами.

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