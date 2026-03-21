  «Ростов» не стал опровергать информацию о возможном снятии с сезона

«Ростов» не стал опровергать информацию о возможном снятии с сезона

Сегодня, 10:02
15

Пресс-служба «Ростова» никак не реагирует на информацию о бедственном финансовом положении. С момента ее появления прошло более 12 часов.

Ростовчане с тех пор не опубликовали в своем телеграм-канале какого-либо опровержения инсайда Ивана Карпова.

  • Карпов накануне сообщил, что у «Ростова» нет денег на апрельский выезд на матч чемпионата России по футболу против «Пари НН».
  • Футболисты-дублеры не получают заплату в течение трех месяцев.
  • «Ростов» в турнирной таблице чемпионата России занимает 11-е место. Отрыв от зоны переходных матчей составляет два очка.
  • Клуб основан 95 лет назад.
  • «Ростов» последний раз вылетал из РПЛ в 2007 году, но за один сезон вернулся в высший дивизион.

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ростов
Комментарии (15)
evgevg13
1774077491
Так не стал опровергать или никак не отреагировал.? Это две большие разницы. Но, видимо, не для Бомбы...
ZAITZEFF2011
1774078182
Почему клубы без финансовых гарантий допускают к соревнованиям? Чтобы в конце сезона выбрать кому остаться?
рылы
1774078718
да щас назначат какого-нибудь ответственного за ростов, поручат спонсорство, и хрен отвертишься. какой-нибудь альфа-банк (он же, вроде, никого не спонсирует в лиге?). путин прикажет - а фридман хер откажет. ростов точно будут спасать всей страной, в отличие от бесполезных химок. ростеху, вон, поручили нафиг ему не нужную балтику. где, б, ростех - и где балтика? в чём смысл их симбиоза, и как это поможет компании? а однако они вместе. по назначению. сказали сверху курировать клуб - вот они и курируют. вот так же и с ростовом будет.
FWSPM
1774082458
собирают деньги на опровержение))
Evgenijgerasimov607@gmail
1774083628
Спецы:Карпуша,Кафанов,Онопко,доили Ростов,много лет, пусть теперь Ростов их доит
Play
1774087889
Раньше такую "должность" называли п**добол, а теперь инсайдер. Сегодня женская команда Ростова отыграла матч в Перми, небось тоже пешком шли из Ростова.
Riot Zero
1774091027
В Rostov gazeta пишут, что ФК Ростов и Банк "Центр-инвест" 18 марта 2026 года подписали соглашение о стратегическом партнёрстве.
ySS
1774091374
Собаки лают, караван идёт.
Vitaga
1774099834
Ростов - далеко не бедный город. с огромными традициями в футболе. с большим числом фанатов и своих воспитанников. найдут спонсора без сомнения. от жучков прилипал избавиться бы только им.
