«Ростов» не стал опровергать информацию о возможном снятии с сезона

Пресс-служба «Ростова» никак не реагирует на информацию о бедственном финансовом положении. С момента ее появления прошло более 12 часов.
Ростовчане с тех пор не опубликовали в своем телеграм-канале какого-либо опровержения инсайда Ивана Карпова.
- Карпов накануне сообщил, что у «Ростова» нет денег на апрельский выезд на матч чемпионата России по футболу против «Пари НН».
- Футболисты-дублеры не получают заплату в течение трех месяцев.
- «Ростов» в турнирной таблице чемпионата России занимает 11-е место. Отрыв от зоны переходных матчей составляет два очка.
- Клуб основан 95 лет назад.
- «Ростов» последний раз вылетал из РПЛ в 2007 году, но за один сезон вернулся в высший дивизион.
Источник: «Бомбардир»