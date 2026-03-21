В «Спартаке» прояснили спорное заявление Зобнина

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прояснил недавнее заявление полузащитника команды Романа Зобнина.

После поражения от «Динамо» в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России (2:5) Зобнин сказал: «Когда побеждаем, все говорят, что мы топ, проигрываем – говно, давайте не превозносить «Спартак». Хочется извиниться перед болельщиками».

«Спартак» идет в РПЛ 6-м.

В ближайшем раунде Кубка «Спартак» сыграет на выезде с «Зенитом». Проигравший покинет турнир.

«Считаю, несправедливые нападки на нашего капитана. Это толкование его слов. Я их истолковал так – не надо заранее хоронить, и не надо заранее короновать. По-моему, справедливая мысль.

Не надо драматизировать и не надо слишком бурно праздновать, пока не закончился тот или иной турнир», – сказал Зеленов.