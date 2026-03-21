Челестини предрекли скорое увольнение из ЦСКА

Блогер, бывший журналист «Советского спорта», деятель медийного футбола Дмитрий Егоров высказался о ситуации в ЦСКА.
«Челестини наказал Мойзеса – отстранил. Челестини может скоро поехать домой. Он не справился», – написал Егоров.
- После разгромного поражения от «Краснодара» (0:4) во вторник случилась перепалка между защитником «армейцев» Мойзесом и главным тренером Фабио Челестини.
- Бразильца отстранили от тренировок с основной командой, но продавать его не собираются.
- Сообщалось, что футболист усомнился в компетентности Челестини и нарушил субординацию.
- В кубковом матче с краснодарцами Мойзес был удален, получив две желтых карточки за две минуты.
- У ЦСКА в РПЛ 4 поражения подряд.
Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова