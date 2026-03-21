«Спартак» тепло поздравил министра Лаврова

Пресс-служба «Спартака» опубликовала поздравление с днем рождения для министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

«Поздравляем Сергея Викторовича Лаврова!

Сегодня исполняется 76 лет Министру иностранных дел Российской Федерации и преданному болельщику «Спартака» Сергею Лаврову.

Несмотря на сложнейший рабочий график, Сергей Викторович старается находить время, чтобы посетить «Лукойл Арену», участвует в матчах вместе со спартаковскими ветеранами, помогает клубу в продвижении интересов на международном уровне.

Благодарим Сергея Викторовича за его поддержку и поздравляем с днем рождения! Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия и много радостных эмоций от игры любимой команды!» – написали красно-белые.