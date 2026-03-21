«Спартак» тепло поздравил министра Лаврова

Пресс-служба «Спартака» опубликовала поздравление с днем рождения для министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
«Поздравляем Сергея Викторовича Лаврова!
Сегодня исполняется 76 лет Министру иностранных дел Российской Федерации и преданному болельщику «Спартака» Сергею Лаврову.
Несмотря на сложнейший рабочий график, Сергей Викторович старается находить время, чтобы посетить «Лукойл Арену», участвует в матчах вместе со спартаковскими ветеранами, помогает клубу в продвижении интересов на международном уровне.
Благодарим Сергея Викторовича за его поддержку и поздравляем с днем рождения! Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия и много радостных эмоций от игры любимой команды!» – написали красно-белые.
- «Спартак» идет в РПЛ 6-м.
- Завтра, 22 марта, красно-белые сыграют в 22-м туре РПЛ против «Оренбурга».
- «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.
Источник: телеграм-канал «Спартака»