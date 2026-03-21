«Спартак» тепло поздравил министра Лаврова

Сегодня, 10:07
9

Пресс-служба «Спартака» опубликовала поздравление с днем рождения для министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

«Поздравляем Сергея Викторовича Лаврова!

Сегодня исполняется 76 лет Министру иностранных дел Российской Федерации и преданному болельщику «Спартака» Сергею Лаврову.

Несмотря на сложнейший рабочий график, Сергей Викторович старается находить время, чтобы посетить «Лукойл Арену», участвует в матчах вместе со спартаковскими ветеранами, помогает клубу в продвижении интересов на международном уровне.

Благодарим Сергея Викторовича за его поддержку и поздравляем с днем рождения! Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия и много радостных эмоций от игры любимой команды!» – написали красно-белые.

  • «Спартак» идет в РПЛ 6-м.
  • Завтра, 22 марта, красно-белые сыграют в 22-м туре РПЛ против «Оренбурга».
  • «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

Источник: телеграм-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (9)
СильныйМозг
1774077574
Информация, для тех кто собирает компромат на Лаврова: спартак, это его позорное пятно в жизни.
рылы
1774079460
вот я, б, понять не могу - чего они торчат на работе? лавровы все эти, матвиенки и т.д. им уже под 100 лет, дворцы построены, наворовано так, что и правнукам достанется. вот зачем им работать? уже сидели бы на пенсии. нет, б, нужно каждое утро ездить в мид или совет федерации. чтобы что? почётные проводы на пенсию, букет цветов (всё, как полагается) - не устраивает? или до самой смерти нужно пахать, чтобы скопытиться на рабочем месте, как чуркин в нью-йорке, не пожив для себя? для чего тогда наворовывалось всё? хряки, объясните! без вас тут не разобраться.
subbotaspartak
1774091957
Здоровья, Сергей Викторович. Пусть вся нечисть от тебя шарахается, включая на бомбардире.
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
