Генич одним словом описал скандальное заявление Федорищева

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал резонансное заявление Вячеслава Федорищева.
- Губернатор Самарской области сказал о возможной причастности «Крыльев Советов» к подкупу судей.
- По его словам, клуб должен 36 миллионов рублей «неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».
- «Крылья» занимают 12-е место в РПЛ после 16 туров.
«Хренасе», – написал Генич по ситуации.
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Источник: телеграм-канал Константина Генича