Казаков – о заявлении Федорищева: «Это будет самый громкий скандал в российском футболе»

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков прокомментировал резонансное заявление Вячеслава Федорищева.

Губернатор Самарской области сказал о возможной причастности «Крыльев Советов» к подкупу судей.

По его словам, клуб должен 36 миллионов рублей «неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

«Крылья» занимают 12-е место в РПЛ после 16 туров.

«Думаю, это будет самый громкий скандал в нашем футболе.

Ни письмо 14, ни долг РФС перед Фабио Капелло – все это может оказаться вторично после сегодняшнего обращения самарского губернатора. Репутационный удар мощный.

В пятницу исполком РФС. Будет горячо. Особенно, если учитывать, что руководство клубов РПЛ и лиги тему судейства и первых его лиц педалирует энергично.

Теперь и судьба «Крыльев» вызывает большие сомнения. Если подтвердится, что человек, официально имеющий отношение к клубу, завязан в подкупе судей – можно только догадываться, как накажут самарцев. В Италии «Ювентус» не пощадили.

Тема бюджетного финансирования Крыльев тогда вообще сойдет на нет на какое-то время. Ну и надо понимать, кому именно губернатор произносит такие слова. На камеру.

Будет масштабная история», – написал Казаков.

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