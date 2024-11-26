Реакция Люси Чеботиной на свист фанатов «Спартака»

Российская певица Люся Чеботина рассказала о своем выступлении на матче «Спартака» и «Динамо».

Речь идет о финале Кубка России в 2022 году.

Тогда спартаковцы победили со счетом 2:1 и взяли трофей.

– Люся, как ты отреагировала, когда болельщики «Спартака» начали свистеть на твоем выступлении на игре с «Динамо»? И считаешь ли ты, что «Спартак» – козлы?

– Нет, я так не считаю. Во время выступления я была в наушниках In-Ear и вообще отнеслась к этому спокойно. Я в принципе ко всему спокойно отношусь.

У меня нет ни обиды, ни претензий. Ребята поддерживали свою команду.

Кстати, мне за это не заплатили. Я искренне хотела поддержать команду. Я за «Динамо» болею.

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