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Реакция Люси Чеботиной на свист фанатов «Спартака»

26 ноября 2024, 13:57
14

Российская певица Люся Чеботина рассказала о своем выступлении на матче «Спартака» и «Динамо».

  • Речь идет о финале Кубка России в 2022 году.
  • Тогда спартаковцы победили со счетом 2:1 и взяли трофей.

– Люся, как ты отреагировала, когда болельщики «Спартака» начали свистеть на твоем выступлении на игре с «Динамо»? И считаешь ли ты, что «Спартак» – козлы?

– Нет, я так не считаю. Во время выступления я была в наушниках In-Ear и вообще отнеслась к этому спокойно. Я в принципе ко всему спокойно отношусь.

У меня нет ни обиды, ни претензий. Ребята поддерживали свою команду.

Кстати, мне за это не заплатили. Я искренне хотела поддержать команду. Я за «Динамо» болею.

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Источник: Gaz Live
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак
Комментарии (14)
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ilich55
1732619867
"считаешь ли ты, что «Спартак» – козлы?" Нет не считаю, а что надо!?
Ответить
Иван Петров 1986
1732620005
Великая певица, тебе только в рекламе мегафона без парток место.
Ответить
nik55
1732620383
она такая певица как корова на льду
Ответить
Arvlad
1732621903
Накинулись, шакалы? Свежее мясо привезли? Нет бы за своими женщинами последили и за их портками...
Ответить
zigbert
1732622954
Достойный ответ. У каждого любителя футбола свои предпочтения.
Ответить
...уефан
1732624513
...кто это?! Я - серьезно...
Ответить
Cleaner
1732627323
Хороший вопрос от журналиста: - Считаешь ли ты, что «Спартак» – козлы? Профессионал своего дела вопросы для Люси подготовил!!!
Ответить
Балдерис
1732631521
А чьих она будет?
Ответить
alefreddy
1732635747
вся в гаджетах болельшица
Ответить
Фердя
1732648756
Поёт в отличии от Бузовой своим голосом и довольно приятным, красивая женщина! Девушек надо любить и уважать а не свистеть в догонку!
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