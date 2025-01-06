Стало известно решение «Спартака» по Маркиньосу

«Спартак» не собирается отпускать вингера Маркиньоса, несмотря на интерес «Сантоса». По данным «Евро-Футбол.Ру», официального предложения от южноамериканского клуба красно-белые не получали, но при этом бразильцы проводили консультации с окружением футболиста.
Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высоко оценивает бразильца и считает его важным игроком своей команды.
- В этом сезоне 25-летний Маркиньос провел за московский клуб 21 матч, отдал 5 передач.
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4,5 миллиона евро.
- Контракт Маркиньоса со «Спартаком» рассчитан до лета 2027 года.