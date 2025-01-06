Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Стало известно решение «Спартака» по Маркиньосу

    «Спартак» не собирается отпускать вингера Маркиньоса, несмотря на интерес «Сантоса». По данным «Евро-Футбол.Ру», официального предложения от южноамериканского клуба красно-белые не получали, но при этом бразильцы проводили консультации с окружением футболиста.

    Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высоко оценивает бразильца и считает его важным игроком своей команды.

    • В этом сезоне 25-летний Маркиньос провел за московский клуб 21 матч, отдал 5 передач.
    • Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4,5 миллиона евро.
    • Контракт Маркиньоса со «Спартаком» рассчитан до лета 2027 года.

    Новости по теме
    Слишкович спрогнозировал чемпиона России в 2025 году 6
    Гурцкая высказался о назначении Кахигао в «Спартак»: «У него кровавые слезы начнутся» 10
    Экс-арбитр Николаев рассказал, как назначил сам себя на дерби «Спартак» – ЦСКА 1
    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:52
    Рекомендуем
    Комментарии (7)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    NewLife
    1736154585
    Новостные клопы достали - ползают по Бомбардиру, придумывают херню, а потом опровергают.
    Ответить
    alefreddy
    1736155161
    приличный футболист чего от него избавляться.Есть балласт-Зиня Хлус Игнатов итд пусть о них заботятся о продаже
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1736159100
    Маркиньос заиграл, причём прилично. Дальше всё зависит от его характера: захочет не захочет держать этот уровень, капризные они эти копчёные.
    Ответить
    ПалкоВводецъ007
    1736162633
    Чем больше неликвида у КБ тем смешнее. Гыгыгы
    Ответить
    zigbert
    1736163805
    Было бы глупо продавать игрока,который заиграл в Спартаке на хорошем уровне.
    Ответить
    Владимир-Родионов-yandex
    1736175810
    Весной будешь гы гы-гы-гы
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 