Стало известно решение «Спартака» по Маркиньосу

«Спартак» не собирается отпускать вингера Маркиньоса, несмотря на интерес «Сантоса». По данным «Евро-Футбол.Ру», официального предложения от южноамериканского клуба красно-белые не получали, но при этом бразильцы проводили консультации с окружением футболиста.

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высоко оценивает бразильца и считает его важным игроком своей команды.