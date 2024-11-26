Спартаковец Барко назвал команду с сильнейшим составом в РПЛ

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко ответил на вопросы о перспективах своей команды в этом сезоне и силе ее состава.
– «Спартаку» еще по силам догнать «Зенит» в чемпионате?
– Да. Нужно продолжать играть в том же духе, как с «Локомотивом» [5:2], и зарабатывать свои очки.
– Состав «Спартака» по качеству уступает «Зениту»?
– Лучшие игроки в России у нас, в «Спартаке».
- «Спартак» набрал 31 очко в 16 турах РПЛ.
- Команда занимает 4-е место в таблице лиги.
- Отставание от лидирующего «Зенита» – 8 баллов.
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Источник: «Матч ТВ»