Спартаковец Барко назвал команду с сильнейшим составом в РПЛ

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко ответил на вопросы о перспективах своей команды в этом сезоне и силе ее состава.

– «Спартаку» еще по силам догнать «Зенит» в чемпионате?

– Да. Нужно продолжать играть в том же духе, как с «Локомотивом» [5:2], и зарабатывать свои очки.

– Состав «Спартака» по качеству уступает «Зениту»?

– Лучшие игроки в России у нас, в «Спартаке».

«Спартак» набрал 31 очко в 16 турах РПЛ.

Команда занимает 4-е место в таблице лиги.

Отставание от лидирующего «Зенита» – 8 баллов.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов