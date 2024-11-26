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  • Спартаковец Барко назвал команду с сильнейшим составом в РПЛ

Спартаковец Барко назвал команду с сильнейшим составом в РПЛ

26 ноября 2024, 14:28
18

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко ответил на вопросы о перспективах своей команды в этом сезоне и силе ее состава.

– «Спартаку» еще по силам догнать «Зенит» в чемпионате?

– Да. Нужно продолжать играть в том же духе, как с «Локомотивом» [5:2], и зарабатывать свои очки.

– Состав «Спартака» по качеству уступает «Зениту»?

Лучшие игроки в России у нас, в «Спартаке».

  • «Спартак» набрал 31 очко в 16 турах РПЛ.
  • Команда занимает 4-е место в таблице лиги.
  • Отставание от лидирующего «Зенита» – 8 баллов.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Барко Эсекьель
Комментарии (18)
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neim
1732622699
Что-то ваших лучших игроков от одной хорошей победы пучит больше, чем зенитовских от последних трёх ! ))).
Ответить
acor94
1732623512
Почему все футболисты такие не объективные? Тогда встречный вопрос, почему лучшие игроки РПЛ играют как говно и, самое важное, не первые?
Ответить
acor94
1732623989
Кроме Барко, я думаю, никто в топ 11 РПЛ не входит по позициям. Многие скажут Угальде, но Короба сильнее.
Ответить
...уефан
1732624099
...любой вменяемый игрок, любой команды, примерно так и ответит. Он, что должен публично сказать - "Нас четверо-пятеро хорошего класса игроков, а остальные - говно?" Тогда уже вопросы по этому игроку будут, а не гондон ли он?...
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ilich55
1732624680
Наступила эпоха великого Барко. Нострадамус с Вангой забились под стол.....
Ответить
Мордаванин
1732625418
чьто про силнейшего тренера не спросили то?)может знаетчего
Ответить
Pavlukaite
1732627002
С какой целью горе-журналисты задают такие глупые вопросы? Мордаванин - с языка сняли!
Ответить
Джабулани
1732630620
Ну хз
Ответить
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