Лапочкин – о словах губернатора Самарской области: «Плохой звонок для «Крыльев»

Бывший арбитр РПЛ Сергей Лапочкин прокомментировал резонансное заявление Вячеслава Федорищева.

Губернатор Самарской области сказал о возможной причастности «Крыльев Советов» к подкупу судей.

По его словам, клуб должен 36 млн рублей «неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

Федорищев утверждает, что около 10 клубов РПЛ вовлечены в коррупционные связи с судейским корпусом.

«Действительно, очень громко сказано. Нужно понимать, что это сказал губернатор, мы не можем этому не доверять, значит, у него есть факты и документы.

Но при этом у нас есть интервью Павла Каманцева, который сказал, что они победили коррупцию в судействе. Это вопрос к нему. Плюс, есть департамент защиты игры и правоохранительные органы.

Звонок плохой, в первую очередь, для «Крыльев». Если всe подтвердится, нужно будет применять санкции к клубу и арбитрам, которые судили их матчи.

Сказать, правда это или нет, не могу, но такого действительно еще не было в нашем футболе», – заявил Лапочкин.

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