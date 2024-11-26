Реакция президента РПЛ на слова губернатора Самарской области о долге «Крыльев» за взятки судьям

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал резонансное заявление Вячеслава Федорищева.

Губернатор Самарской области сказал о возможной причастности «Крыльев Советов» к подкупу судей.

По его словам, клуб должен 36 млн рублей «неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

«Российская Премьер-лига разделяет позицию нетерпимости к любым видам коррупции в футболе. Заявление губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева необходимо рассматривать со всей серьeзностью.

Лига, как никто другой, заинтересована в изучении имеющейся у губернатора информации о коррупции, так как подобные случаи имеют прямое влияние на качество нашего продукта и репутацию всех субъектов футбола.

Вместе с тем Лига провела мониторинг работы судейского корпуса и сформировала ряд практических предложений для повышения его эффективности и прозрачности, которые ранее направили в РФС для рассмотрения на исполкоме в декабре текущего года.

На протяжении последней пары лет мы последовательно выступаем за прозрачность работы судейского корпуса и его информационную открытость», – говорится в комментарии Алаева.

«Крылья» занимают 12-е место в РПЛ после 16 туров.

Самарцы набрали 15 очков в текущем чемпионате.

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