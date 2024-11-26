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  • Реакция президента РПЛ на слова губернатора Самарской области о долге «Крыльев» за взятки судьям

Реакция президента РПЛ на слова губернатора Самарской области о долге «Крыльев» за взятки судьям

26 ноября 2024, 17:51
11

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал резонансное заявление Вячеслава Федорищева.

  • Губернатор Самарской области сказал о возможной причастности «Крыльев Советов» к подкупу судей.
  • По его словам, клуб должен 36 млн рублей «неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

«Российская Премьер-лига разделяет позицию нетерпимости к любым видам коррупции в футболе. Заявление губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева необходимо рассматривать со всей серьeзностью.

Лига, как никто другой, заинтересована в изучении имеющейся у губернатора информации о коррупции, так как подобные случаи имеют прямое влияние на качество нашего продукта и репутацию всех субъектов футбола.

Вместе с тем Лига провела мониторинг работы судейского корпуса и сформировала ряд практических предложений для повышения его эффективности и прозрачности, которые ранее направили в РФС для рассмотрения на исполкоме в декабре текущего года.

На протяжении последней пары лет мы последовательно выступаем за прозрачность работы судейского корпуса и его информационную открытость», – говорится в комментарии Алаева.

  • «Крылья» занимают 12-е место в РПЛ после 16 туров.
  • Самарцы набрали 15 очков в текущем чемпионате.

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Источник: телеграм-канал РПЛ
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Алаев Александр
Комментарии (11)
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Иван Петров 1986
1732633432
Дыма без огня не бывает.
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Пингвины Антарктиды/Толян
1732633466
Проверить всех чиновников и судей РФС на полиграфе на предмет договорняков
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subbotaspartak
1732634088
Хоть бы раз доказали подкуп судей
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NewLife
1732635173
Проанализируйте игры, на которые назначался карась, почему он частенько получает назначения в поле или на вар на Зенит или его прямых конкурентов. Почему то результаты этих игр всегда в пользу бездомных.
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russkiisergei
1732638505
с такой фамилией!!! сомневаюсь, что он сам не замешан в этой схеме!!!
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vvv123
1732640359
Ничего КС не должен! Раз проиграли и судья не помог, зачем платить?
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Spartak_forv@
1732641545
Когда пишут «со всей серьезностью»,это означает, что сначала по шуршат,а потом спустят на тормозах
Ответить
subbotaspartak
1732642567
- А судьи кто?!! - Я ничего такого про судей не говорил... Юрий Деточкин "Берегись...."
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