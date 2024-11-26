Глушаков изъявил желание пообщаться с Заремой

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков не против встретиться с женой экс-владельца клуба Леонида Федуна Заремой Салиховой.

– Ты не сталкивался с Заремой Салиховой?

– Я с ней не знаком. Ни разу не видел. Не знаю, как так вышло. Она всплыла после моего ухода из «Спартака». Я бы пообщался, она нормально рубит, если честно.

Федун и Зарема покинули «Спартак» в 2022 году.

Леонид Федун владел клубом 18 лет.

При нем «Спартак» взял все российские трофеи.

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