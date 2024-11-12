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    Президент РПЛ назвал главное разочарование первого круга

    Президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что испытал чувство разочарования из-за посещаемости некоторых матчей первой половины сезона-2024/25.

    «Главное разочарование – посещаемость некоторых матчей российской Премьер-лиги. Я не буду называть клубы. У нас яркий чемпионат, яркие клубы. Не буду говорить о руководстве клубов – сейчас наша общая задача, чтобы матчей с низкой посещаемостью не было. Есть много примеров с большой посещаемостью, яркими программами – на это и надо равняться.

    А главный положительный момент – интрига в чемпионате. Я всегда говорил, что спортивному состязанию, за которым следят миллионы болельщиков, нужна интрига. Она у нас есть. Желаю, чтобы она сохранялась и мы в честной и равной борьбе определили чемпиона в 30-м туре. Повторение сценария прошлого сезона абсолютно реально», – сказал Алаев.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: РИА Новости

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    12.11.2024 13:06
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    Комментарии (4)
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    Александр-Каратеев-yandex
    1731407442
    Разочаровался? А на что вы надеялись, введя паспорт болельщика, хотите чтобы народ под вашу дудку плясал, не получается. Признайте свою ошибку, выйдите с инициативой в госдуму, в правительство об отмене Fan ID,скажите,что вы лоханулись и из за этого народ не ходит на футбол, может вас послушают и отменят ограничения, и люди снова потянутся на стадионы
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    biber.ru
    1731412057
    У нас яркий чемпионат... Умеют чинуши заинтриговать!
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    sined1951
    1731429023
    В низкой посещаемости Виноват РФС. У нас грубый чемпионат, много играют руками и это не судится. Особенно грубо играют центральные защитники, они просто виснут на центральных нападающих обхватив их руками.Это уже не футбол, а регби какое-то.
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