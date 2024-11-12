Президент РПЛ назвал главное разочарование первого круга

Президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что испытал чувство разочарования из-за посещаемости некоторых матчей первой половины сезона-2024/25.

«Главное разочарование – посещаемость некоторых матчей российской Премьер-лиги. Я не буду называть клубы. У нас яркий чемпионат, яркие клубы. Не буду говорить о руководстве клубов – сейчас наша общая задача, чтобы матчей с низкой посещаемостью не было. Есть много примеров с большой посещаемостью, яркими программами – на это и надо равняться.

А главный положительный момент – интрига в чемпионате. Я всегда говорил, что спортивному состязанию, за которым следят миллионы болельщиков, нужна интрига. Она у нас есть. Желаю, чтобы она сохранялась и мы в честной и равной борьбе определили чемпиона в 30-м туре. Повторение сценария прошлого сезона абсолютно реально», – сказал Алаев.

Самая низкая посещаемость в этом сезоне была зафиксирована на игре «Химки» – «Оренбург» (1029 зрителей по официальным данным), а самая высокая – на матче «Зенит» – «Спартак» (48534).

После 15 туров в РПЛ лидирует «Краснодар» с 37 очками. В тройку входят также «Зенит» с 36 баллами и «Локомотив» с 34.

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