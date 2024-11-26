Фонбет Кубок России. «Краснодар» выбил «Тюмень» по пенальти, упустив преимущество в три гола в основное время

«Краснодар» прошел «Тюмень» в Пути регионов Фонбет Кубка России.

Команда Мурада Мусаева выиграла в серии пенальти после ничьей 3:3 в основное время.

Краснодарцы вели со счетом 3:0, но за второй тайм пропустили три гола.

Россия. Фонбет Кубок России. Путь регионов. 1/4 финала. Первый этап

Тюмень – Краснодар – 3:3 (0:2), по пенальти – 2:4 Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Козлов, 22; 0:2 – Смолов, 39; 0:3 – Смолов, 53; 1:3 – Поройков, 57; 2:3 – Поройков, 61; 3:3 – Ткачук, 87.

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