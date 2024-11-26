Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Фонбет Кубок России. «Краснодар» выбил «Тюмень» по пенальти, упустив преимущество в три гола в основное время

Фонбет Кубок России. «Краснодар» выбил «Тюмень» по пенальти, упустив преимущество в три гола в основное время

26 ноября 2024, 18:10
12

«Краснодар» прошел «Тюмень» в Пути регионов Фонбет Кубка России.

Команда Мурада Мусаева выиграла в серии пенальти после ничьей 3:3 в основное время.

Краснодарцы вели со счетом 3:0, но за второй тайм пропустили три гола.

Россия. Фонбет Кубок России. Путь регионов. 1/4 финала. Первый этап

Тюмень – Краснодар – 3:3 (0:2), по пенальти – 2:4 Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Козлов, 22; 0:2 – Смолов, 39; 0:3 – Смолов, 53; 1:3 – Поройков, 57; 2:3 – Поройков, 61; 3:3 – Ткачук, 87.

Календарь Кубка России

Результаты Кубка России

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

Еще по теме:
Экс-игрок сборной Бразилии боится переходить в «Краснодар» 6
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 5 сентября 2026
«Краснодар» подписал уругвайского защитника 1
Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Краснодар Тюмень
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
subbotaspartak
1732633959
Срамота... недочемпионская...
Ответить
k611
1732634248
Чуть было не случилась сенсация. Последняя команда ФНЛ проявила характер, вытащив вроде безнадёжный матч, но на пенальти сил не хватило.
Ответить
Январь 59
1732634306
После двух последних игр в ничейку, я думал, что Краснодару просто не везёт, однако не в невезение дело. Кайо и Олусегун сдали так что страшновато за их дальнейшую футбольную судьбу.
Ответить
FCSpartakM
1732636060
Краснодар плыть начал, самый раз для них перервы будет
Ответить
vvv123
1732639835
Неплохо Тюмень сыграла, хотя в ней половина игроков по мячу толком попасть не может. Есть в Тюмени такой недоигрок, Карпов называется. Рыба, блин. Ни принять мяч, ни пробить, ни пас отдать.... Хотя известно, что у Быков второго состава нет, потому и не быть им Чемпионами!
Ответить
subbotaspartak
1732642309
А я ставку не сделал... молодец
Ответить
aldo conte
1732660584
Нормалёк. Игра забудется - результат останется. Удачи "Краснодару" в кубке и чемпионате, хотя я болею за другую команду.
Ответить
Главные новости
Запрет «Зенита» по Мостовому, антироссийский призыв Павлюченко и другие новости
00:56
1
Раскрыта сумма, которую «Спартак» выплатил Хлусевичу за разрыв контракта
00:16
Назван тренер «Спартака», который оскорблял игроков
Вчера, 23:55
1
Радимов поставил крест на «Спартаке» в ближайшем матче
Вчера, 23:27
4
Это’О ответил на обвинения, что присвоил себе деньги за матч с Россией
Вчера, 22:59
1
Гусев описал форвардов ЦСКА одним прилагательным
Вчера, 22:52
2
«Зенит» запретил «Локомотиву» выпускать Мостового в старте
Вчера, 22:37
8
Карпукас унизил родной «Локо», рассуждая о силе «Зенита»
Вчера, 22:11
6
Стало известно условие для отъезда Кисляка в Европу
Вчера, 21:57
В «Ахмате» прокомментировали срыв трансфера Самородова в «Спартак»
Вчера, 21:47
2
Все новости
Все новости
Тренер «Спартака», выступавший за сборную России, вновь сыграл в Кубке в 39 лет
9 сентября
«Не до хрена ли чести этим пассажирам»: Радимов раскритиковал два российских клуба
9 сентября
3
ВидеоСпартаковец Мохаммади в третий раз за месяц ассистировал после сальто с аута
8 сентября
5
ВидеоГол «Спартака» признан лучшим в 3-м туре Кубка России
6 сентября
3
Только одна команда РПЛ идет в Кубке России без потерь
4 сентября
Жесткое заявление Черчесова после 0:3 от «Динамо»
4 сентября
1
Черчесов – журналисту: «Я тебя прощаю, но вещи не путайте»
4 сентября
13
Черчесов высказался о разгромном поражении «Ахмата» от «Динамо»
3 сентября
Шварц прокомментировал кубковую победу «Динамо» над «Ахматом»
3 сентября
Бомбардирский рекорд Кубка России повторили дважды за два дня
3 сентября
Кубок России. «Динамо» уверенно победило «Ахмат» (3:0)
3 сентября
3
ВидеоСемак провел экскурсию мальчику, который расплакался на пресс-конференции
3 сентября
17
Семак сказал, началась ли перестройка в «Зените»
3 сентября
7
Тренер «Родины» назвал сомнительное решение судьи в игре со «Спартаком»
3 сентября
11
Реакция Соболева на повторение бомбардирского рекорда Кубка России
3 сентября
Карседо прокомментировал волевую победу «Спартака» над «Родиной»
2 сентября
11
Кубок России. «Балтика» по пенальти проиграла «Крыльям Советов»
2 сентября
4
Кубок России. «Спартак» добыл волевую победу над «Родиной» (3:1) благодаря дублю Солари
2 сентября
70
Евсеев объяснил кубковое поражение «Динамо Мх» от «Зенита»
2 сентября
Семак прокомментировал кубковую победу «Зенита» над махачкалинским «Динамо»
2 сентября
1
Тренер «Оренбурга» Ахметзянов: «Если бы я был футболистом, Ходжа просто так бы не ушел»
2 сентября
2
Кубок России. «Зенит» разгромил махачкалинское «Динамо» (3:0) благодаря дублю Соболева
2 сентября
25
«Спартак» лишился Барко на неопределенный срок
2 сентября
16
Соболев повторил бомбардирский рекорд Кубка России
2 сентября
3
Тренер «Рубина» Артига прокомментировал кубковую победу над «Оренбургом»
2 сентября
У Соболева больше голевых действий в этом сезоне, чем сыгранных матчей
2 сентября
9
Кубок России. «Рубин» по пенальти обыграл «Оренбург»
2 сентября
4
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо Мх»: 2 сентября 2026
2 сентября
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+