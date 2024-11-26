«Разгильдяйство и эгоизм»: Орлов разнес Соболева за карточку в матче с «Оренбургом»

Комментатора Геннадия Орлова возмутила желтая карточка форварда «Зенита» Александра Соболева в 16-м туре РПЛ против «Оренбурга» (1:0).

«Оренбург» с 38‑й минуты играл вдесятером из‑за удаления Александра Коваленко.

Александр Ерохин забил победный гол на 90+6-й минуте.

Нападающий Александр Соболев, получивший в первом тайме желтую карточку, был заменен в перерыве на Матео Кассьерру.

Свою точку зрения Орлов выразил на ютуб-канале «Такой футбол».

– Геннадий Сергеевич, жeлтая карточка – это нервы у него исключительно? Он сам на себя злится или на всех вокруг?

– Да нет, это в принципе разгильдяйство. Он за что получил жeлтую карточку?

– Он махнул на бокового арбитра.

– Ну что это такое? Ты в центре поля, игры нет, и ты зарабатываешь жeлтую карточку. А вторая? Ты уже уйдeшь с поля! Ну, это недисциплинированность, просто отношение такое. Это говорит о большом эгоизме, о том, что он не думает о команде.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов