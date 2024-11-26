Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Разгильдяйство и эгоизм»: Орлов разнес Соболева за карточку в матче с «Оренбургом»

«Разгильдяйство и эгоизм»: Орлов разнес Соболева за карточку в матче с «Оренбургом»

26 ноября 2024, 11:15
10

Комментатора Геннадия Орлова возмутила желтая карточка форварда «Зенита» Александра Соболева в 16-м туре РПЛ против «Оренбурга» (1:0).

  • «Оренбург» с 38‑й минуты играл вдесятером из‑за удаления Александра Коваленко.
  • Александр Ерохин забил победный гол на 90+6-й минуте.
  • Нападающий Александр Соболев, получивший в первом тайме желтую карточку, был заменен в перерыве на Матео Кассьерру.

Свою точку зрения Орлов выразил на ютуб-канале «Такой футбол».

– Геннадий Сергеевич, жeлтая карточка – это нервы у него исключительно? Он сам на себя злится или на всех вокруг?

– Да нет, это в принципе разгильдяйство. Он за что получил жeлтую карточку?

– Он махнул на бокового арбитра.

– Ну что это такое? Ты в центре поля, игры нет, и ты зарабатываешь жeлтую карточку. А вторая? Ты уже уйдeшь с поля! Ну, это недисциплинированность, просто отношение такое. Это говорит о большом эгоизме, о том, что он не думает о команде.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

Еще по теме:
Радимов потребовал объяснений из-за неназначенного пенальти на Соболеве в игре с ЦСКА 13
РПЛ определила лучшего игрока лиги в июле и августе 5
Шалимов – о судействе: «Соболев ударил сильно, а его не очень? Для меня это одинаковые моменты» 4
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр Орлов Геннадий
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Taps
1732609194
Так его, этого ублюдка.
Ответить
subbotaspartak
1732609849
Если в Спартаке бывали времена, то теперь и моментов нет... Хотел проявить усердие и героизм, А получил разгильдяйство и эгоизм...
Ответить
Cleaner
1732612390
Это БЫДЛОТА Соболевская из Дельфина лезет...(((((((((((((((((((
Ответить
Тинез Розоп
1732613662
Это не новость. За это его г.а.н.д.о.н.о.м и называют...
Ответить
шахта Заполярная
1732614556
Чем больше пингвин (он больше похож на пингвина, чем на дельфина) будет усердствовать, стараясь показать себя, тем глубже и глубже он будет закапываться, начнет психовать и массово полезет из него быдлятина. В итоге семаку это полностью надоест, потом или глухая скамейка или аренда. О продаже речь идти не будет, за такие деньги он не нужен не кому, он себя показал в полной красе, какой он презик. а использованные презики не нужны ни кому.
Ответить
"supermax"
1732615975
И всего то за 10 лямов
Ответить
DOCTOR PENALTY
1732635984
Думали купили дельфина, а оказалось заурядного баклана, которых в Питере полно. ))
Ответить
Главные новости
Запрет «Зенита» по Мостовому, антироссийский призыв Павлюченко и другие новости
00:56
1
Раскрыта сумма, которую «Спартак» выплатил Хлусевичу за разрыв контракта
00:16
Назван тренер «Спартака», который оскорблял игроков
Вчера, 23:55
1
Радимов поставил крест на «Спартаке» в ближайшем матче
Вчера, 23:27
4
Это’О ответил на обвинения, что присвоил себе деньги за матч с Россией
Вчера, 22:59
1
Гусев описал форвардов ЦСКА одним прилагательным
Вчера, 22:52
2
«Зенит» запретил «Локомотиву» выпускать Мостового в старте
Вчера, 22:37
8
Карпукас унизил родной «Локо», рассуждая о силе «Зенита»
Вчера, 22:11
6
Стало известно условие для отъезда Кисляка в Европу
Вчера, 21:57
В «Ахмате» прокомментировали срыв трансфера Самородова в «Спартак»
Вчера, 21:47
2
Все новости
Все новости
«Если можно поднасрать конкуренту, то грех этого не сделать»: фанаты «Зенита» – о перехвате вратаря у «Спартака»
00:37
Генич определил, какой игрок нужен «Спартаку»
00:26
Слуцкий ответил, завершил ли он тренерскую карьеру
00:22
Агент рассказал об интересе к Кисляку из топ-5 лиг Европы
Вчера, 23:49
Обращение Баринова после операции
Вчера, 23:17
Гусев описал форвардов ЦСКА одним прилагательным
Вчера, 22:52
2
«Зенит» запретил «Локомотиву» выпускать Мостового в старте
Вчера, 22:37
8
Карпукас унизил родной «Локо», рассуждая о силе «Зенита»
Вчера, 22:11
6
Стало известно условие для отъезда Кисляка в Европу
Вчера, 21:57
В «Ахмате» прокомментировали срыв трансфера Самородова в «Спартак»
Вчера, 21:47
2
«Я плохой»: тренер «Родины» – после поражения от «Крыльев Советов»
Вчера, 21:29
1
Агент Маньяков раскрыл подробности побега Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 21:09
1
«Матч ТВ» покажет только одну игру 8-го тура РПЛ
Вчера, 20:49
18
Карпукас тремя словами описал поражение «Зенита» от ЦСКА
Вчера, 20:30
Бубнов диагностировал панику в московском клубе РПЛ
Вчера, 20:17
РПЛ. «Крылья Советов» вырвали победу над «Родиной» (2:1)
Вчера, 19:56
9
ФотоЦСКА рассказал об операции Баринова
Вчера, 18:59
1
Зобнин назвал единственного футболиста нынешнего «Спартака», который играл бы в чемпионской команде-2016/17
Вчера, 18:45
4
Шнякин удивил выбором лучшего тренера на старте сезона РПЛ
Вчера, 18:19
1
Заболотный объяснил, почему перешел в «Спартак»
Вчера, 18:08
2
Генич оценил побег Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 17:58
4
Слуцкий сформулировал проблему ЦСКА
Вчера, 17:37
CAS вынес решение по Писарскому
Вчера, 17:29
2
Бубнов определил, кто более одарен – Олейников или Глушенков
Вчера, 17:20
6
Фото«Краснодар» продлил контракт с основным защитником
Вчера, 17:14
1
Не забивший ни одного гола за «Спартак» Заболотный: «Те задачи, которые мне были объявлены, я выполнил»
Вчера, 16:33
1
Газзаев: «Возвращение России близко, чувствую»
Вчера, 16:20
5
Геркус вынес жесткий вердикт «Локомотиву»
Вчера, 15:54
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+