Глушаков рассказал, как Промес подрался на тренировке «Спартака»

Российский полузащитник Денис Глушаков высказался о вингере Квинси Промесе, с которым они вместе выступали за «Спартак».
– Кто-то рассказывал, что, когда к вам только пришeл Промес, вы посмотрели и подумали: «Кого вообще привезли?»
– Мы его тогда не знали. Думаю: «Привезли и привезли, очередной трансфер». Но Промес был наглым, с характером, со стержнем. На тренировках бил штрафные, пенальти.
Мы думали: «Какой-то дерзкий тип пришeл». Потом он на тренировке с кем-то из защитников зарубился, дело до драки дошло. Но Квинси «выстрелил» в какой-то момент. Для футболиста главное, чтобы в него верил тренер.
– Вспыльчивость Промеса со временем осталась?
– Нет. На тренировках всe было нормально, профессионально. У него спортивная наглость.
– А за пределами поля были какие-то инциденты?
– Нет. В «Спартаке» он был добрым и хорошим парнем.
- Глушаков и Промес вместе играли за красно-белых в 2014–2018 годах.
- Нидерландец за время выступлений в «Спартаке» провел 235 матчей, забил 114 голов, отдал 59 передач.
- Суд в Амстердаме заочно осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
- Нидерланды пока не смогли добиться экстрадиции футболиста из ОАЭ.
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