Глушаков рассказал, как Промес подрался на тренировке «Спартака»

Российский полузащитник Денис Глушаков высказался о вингере Квинси Промесе, с которым они вместе выступали за «Спартак».

– Кто-то рассказывал, что, когда к вам только пришeл Промес, вы посмотрели и подумали: «Кого вообще привезли?»

– Мы его тогда не знали. Думаю: «Привезли и привезли, очередной трансфер». Но Промес был наглым, с характером, со стержнем. На тренировках бил штрафные, пенальти.

Мы думали: «Какой-то дерзкий тип пришeл». Потом он на тренировке с кем-то из защитников зарубился, дело до драки дошло. Но Квинси «выстрелил» в какой-то момент. Для футболиста главное, чтобы в него верил тренер.

– Вспыльчивость Промеса со временем осталась?

– Нет. На тренировках всe было нормально, профессионально. У него спортивная наглость.

– А за пределами поля были какие-то инциденты?

– Нет. В «Спартаке» он был добрым и хорошим парнем.

Глушаков и Промес вместе играли за красно-белых в 2014–2018 годах.

Нидерландец за время выступлений в «Спартаке» провел 235 матчей, забил 114 голов, отдал 59 передач.

Суд в Амстердаме заочно осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.

Нидерланды пока не смогли добиться экстрадиции футболиста из ОАЭ.

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