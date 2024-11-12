Глава РПЛ оценил шансы сборной России сыграть на ЧМ-2026

Президент РПЛ Александр Алаев высказался относительно участия сборной России на ЧМ-2026.

«Очень маловероятно, что мы туда попадем.

Я общаюсь с Александром Дюковым [президентом РФС] и Максимом Митрофановым [генеральным секретарем РФС], но не нахожусь в их процессе переговоров о возвращении российских клубов в Европу.

Были мероприятия, на которые ездили коллеги из РФС, но деталей я не знаю. Наше возвращение в Европу – очень сложный процесс, коллеги этим занимаются. Будем ждать от них новостей», – сказала Алаев.

Жеребьевка отборочного турнира ЧМ-2026 для Европы пройдет 13 декабря в Цюрихе.

Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов