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    Глава РПЛ оценил шансы сборной России сыграть на ЧМ-2026

    Президент РПЛ Александр Алаев высказался относительно участия сборной России на ЧМ-2026.

    «Очень маловероятно, что мы туда попадем.

    Я общаюсь с Александром Дюковым [президентом РФС] и Максимом Митрофановым [генеральным секретарем РФС], но не нахожусь в их процессе переговоров о возвращении российских клубов в Европу.

    Были мероприятия, на которые ездили коллеги из РФС, но деталей я не знаю. Наше возвращение в Европу – очень сложный процесс, коллеги этим занимаются. Будем ждать от них новостей», – сказала Алаев.

    • Жеребьевка отборочного турнира ЧМ-2026 для Европы пройдет 13 декабря в Цюрихе.
    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (3)
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    Александр-Каратеев-yandex
    1731398522
    Не надо здесь соломку стелить, нужно быть реалистами, не раньше 2034,и то не факт.
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