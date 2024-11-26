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  • Колосков – об игре Тюкавина: «Факт очевиден, что он стал хуже»

Колосков – об игре Тюкавина: «Факт очевиден, что он стал хуже»

26 ноября 2024, 13:37
7

Почeтный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об игре нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина.

«Тюкавин не похож на себя самого. К сожалению, от прежнего Тюкавина ничего не осталось. Стал играть менее эффективно, нет того азарта и главное – нет голов. Не могу ответить, что происходит, но факт очевиден, что он стал хуже.

Не скажу, что Тюкавину пели выдающиеся дифирамбы. Да, хвалили, говорили, что способный футболист, но не более того. Если бы я был рядом с игроком, то я бы мог говорить, закружилась ли у него голова или нет, но причина может быть другая. Может, какой-то непорядок во взаимоотношениях в команде.

Отцовство? Нет, это только положительно влияет, даeт новые эмоции, задачи. Это стимул, а не отягчающее обстоятельство.

Не думаю, что Тюкавин станет запасным, а Маухуб основным. Его мастерство никуда не делось, мастера видно. Маухуб – это всe-таки не Тюкавин, ему ещe учиться и учиться», – сказал Колосков.

  • В матче 16-го тура РПЛ с «Факелом» 22-летний Тюкавин впервые в нынешнем сезоне не попал в основной состав «Динамо». Игра закончилась вничью 1:1. В основе бело-голубых вышел марокканец Эль-Мехди Маухуб.
  • Тюкавин провел в этом сезоне за «Динамо» 18 матчей, забил 5 голов, отдал 2 передачи.
  • 21-летний Маухуб в сезоне-2024/25 поучаствовал в 14 встречах за москвичей, отметился 6 забитыми мячами и 3 голевыми пасами.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Динамо Тюкавин Константин
Комментарии (7)
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Mirak92
1732618461
Почему сдуваются а-ля Чаловы и т.п. ? Вы наседаете на них, что Месси в свое время сломался бы ! Хуже наших специалистов и Мастовых, только фритц за гаубицей
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Иван Петров 1986
1732620139
Еще одна наша звезда на закате.
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FCSpartakM
1732623367
Зато Угальде все похоронили и тд. В итоге человек как с первых игр бился в каждом матче, там и старается, а наших после одного сезона в Ювентусы пихают. В итоге иностранцы уходят в Европу, а наши полируют лавки
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...уефан
1732624836
...всё просто - в его жене, после родов, проснулась алчная до секса самка, с хорошим "аппетитом") На футбол ни мыслей, ни сил не остаётся...
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САДЫЧОК
1732629027
Тюкавин всегда был обычным средним футболистом! Принимать мяч спиной к воротам - это для нападающего считается отстоем! Уже и Личка начал это понимать! Ну и главное-этот Тюкавин Звездун!
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neim
1732683469
Не он стал хуже, а команда стала хуже, причëм во всем ! А один, отдельно взятый игрок, будь он семи пядей во лбу, не в состоянии тянуть всю команду.
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