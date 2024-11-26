Колосков – об игре Тюкавина: «Факт очевиден, что он стал хуже»

Почeтный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об игре нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина.

«Тюкавин не похож на себя самого. К сожалению, от прежнего Тюкавина ничего не осталось. Стал играть менее эффективно, нет того азарта и главное – нет голов. Не могу ответить, что происходит, но факт очевиден, что он стал хуже.

Не скажу, что Тюкавину пели выдающиеся дифирамбы. Да, хвалили, говорили, что способный футболист, но не более того. Если бы я был рядом с игроком, то я бы мог говорить, закружилась ли у него голова или нет, но причина может быть другая. Может, какой-то непорядок во взаимоотношениях в команде.

Отцовство? Нет, это только положительно влияет, даeт новые эмоции, задачи. Это стимул, а не отягчающее обстоятельство.

Не думаю, что Тюкавин станет запасным, а Маухуб основным. Его мастерство никуда не делось, мастера видно. Маухуб – это всe-таки не Тюкавин, ему ещe учиться и учиться», – сказал Колосков.

В матче 16-го тура РПЛ с «Факелом» 22-летний Тюкавин впервые в нынешнем сезоне не попал в основной состав «Динамо». Игра закончилась вничью 1:1. В основе бело-голубых вышел марокканец Эль-Мехди Маухуб.

Тюкавин провел в этом сезоне за «Динамо» 18 матчей, забил 5 голов, отдал 2 передачи.

21-летний Маухуб в сезоне-2024/25 поучаствовал в 14 встречах за москвичей, отметился 6 забитыми мячами и 3 голевыми пасами.

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