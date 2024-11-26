Глушаков предположил, о чем думают легионеры «Зенита»: «Отпустите нас уже, пожалуйста»

Полузащитник Денис Глушаков высказался о выступлениях «Зенита» в текущем сезоне.

– Можно ли назвать футбол «Зенита» современным?

– «Зенит» плохо играет в этом сезоне. Вообще не похож на себя. Он начал сбавлять ещe в конце прошлого сезона. «Зенит» не похож на себя образца трeхлетней давности. Может, сейчас идeт смена поколений. Может, легионеры заигрались, подустали. Не сказал бы, что «Зенит» показывает что-то яркое.

– В чeм причина неяркой игры «Зенита»?

– Знаю Богдановича [Сергея Семака] и его амбиции, думаю, он сейчас что-то придумает зимой. Не исключено, что будет распродажа и придут какие-то новые футболисты.

Возможно, было бы лучше даже сейчас купить каких-то российских игроков. С Глушенковым, например, угадали. Слышал, Кузяев сейчас может вернуться. Если это произойдeт, он им поможет спокойно. Такая «собака» в центр поля, может любую позицию закрыть.

Возможно, «Зенит» был бы ярче, будь у него Лига чемпионов. Ему сейчас некуда стремиться. Каждый год берeт золото и топчется на месте. Мне кажется, легионеры уже затоптались и думают: «Отпустите нас уже, пожалуйста».

В составе «Зенита» сейчас 10 легионеров: Нино, Страхиня Эракович, Родригао, Вильмар Барриос, Густаво Мантуан, Вендел, Лусиано Гонду, Педро, Артур, Матео Кассьерра. Также 2 бразильца Дуглас Сантос и Клаудиньо имеют российские паспорта, а казахстанец Нуралы Алип не считается легионером на поле.

Петербуржцы выиграли последние 6 чемпионатов России.

Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

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