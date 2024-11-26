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Названы суммы премиальных ведущих клубов РПЛ

26 ноября 2024, 13:05
6

Каждый игрок «Зенита» получает бонусом по 5 миллионов рублей за победу над «Спартаком», сообщает журналист Иван Карпов. За выигрыши у «Динамо», ЦСКА, «Локомотива» и «Краснодара» футболистам петербуржцев платят премиальные в размере 2 миллионов рублей.

В «Динамо» игрокам положен единообразный бонус в размере 150 тысяч рублей за победы над всеми соперниками. При этом он растет с каждой следующей ничьей или победой и обнуляется с поражением. В конце сезона бонус умножается на коэффициент в зависимости от итогового места.

Аналогичная сумма в 150 тысяч рублей выплачивается в ЦСКА, но только в случае, если команда находится на 5-м месте в турнирной таблице или выше. Если она находится на позициях с 6-й и ниже, то игроки не получают премиальных.

Стандартные премиальные в «Локомотиве» за победу составляют 300 тысяч рублей. Но за победу над «Спартаком» в 10-м туре текущего сезона со счетом 3:1 игроки получили сумму, увеличенную в четыре раза – по 1,2 миллиона рублей.

В «Рубине» за победу выплачивают по 300 тысяч рублей. В «Краснодаре» и «Ростове» премиальных нет.

  • Ранее Карпов сообщил о порядке выплаты премиальных в «Спартаке». С 7-го тура стандартные премиальные равняются 420 тысячам рублей для тех, кто вышел в стартовом составе. Появившимся на замену достается – по 200 тысяч. Тем, кто остался в запасе – по 87 тысяч.
  • За победу над «Локомотивом» в 16-м туре РПЛ игрокам «Спартака» выплатили двойные премиальные.

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Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив ЦСКА Динамо Краснодар Ростов Рубин
Комментарии (6)
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R_a_i_n
1732617168
Т.е. на Спартак у всех повышенные премиальные? О чем это говорит? Щас болотная секта малолетних вундеркиндов разложит все по полочкам!
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serhio80
1732617319
Все хотят обыграть Великий Спартак)
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Мордаванин
1732617583
карп всё знает особо про деньюжкичужие
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