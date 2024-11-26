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  • Генич напомнил про слова Карпина после коррупционного скандала в «Крыльях»

Генич напомнил про слова Карпина после коррупционного скандала в «Крыльях»

26 ноября 2024, 21:09
6

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич предположил, что главному тренеру «Ростова» и сборной России Валерию Карпину есть что добавить к резонансному заявлению Вячеслава Федорищева.

  • Губернатор Самарской области ранее сказал о возможной причастности «Крыльев Советов» к подкупу судей.
  • По его словам, клуб должен 36 млн рублей «неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».
  • Федорищев утверждает, что около 10 клубов РПЛ вовлечены в коррупционные связи с судейским корпусом.

«Мне кажется, самарский губернатор безнаказанно затронул ту тему, о которой оооочень хочет рассказать Карпин, но опасается дисквалификации на 5-10 лет», – написал Генич в своем телеграм-канале.

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Источник: телеграм-канал Константина Генича
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий Генич Константин
Комментарии (6)
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Strig
1732646355
Судейская мафия. Согласен. Как этот ч/ж мойзес всех хватает и судьи свисток в одно место засовывают. Смотрел чуть... пендаль - и вар слеп как новорождённый котёнок...три повтора по тв и слепой увидит... только не судьи... такой футбол нам не нужен... пусть и голы были правильные у конюшни(?) ... не смотрел (цска - рубин кубок)
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Январь 59
1732646641
До тех пока судейский корпус финансирует госкорпорация, никакой справедливости не будет. Тот кто платит деньги, тот и заказывает музыку. Надеяться на совесть админресурса, равносильно тому что оставить голодного волка охранять ягнят.
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rusanowkadel
1732650318
Парни, не ведитесь, как я, на всякие телеги по прогнозам – кидалово полное. Найдите в яндексе сайт по фразе: «бронзовый прогноз сайт». 12 лет ему! Сайт на первом месте выходит. Доверять можно. МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантия на победу!
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1732653078
Ростов недавно чайным дома слил, тоже показалось, что на заработках клуб был.
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FCSpartakM
1732658625
Карпин тупо хотел обматерить судей, а Генич перевернул новость в разряд вы(ера
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Борис34684
1732673541
Пока одни разговоры ничего существенного, доказательства в студию.
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