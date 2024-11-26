Генич напомнил про слова Карпина после коррупционного скандала в «Крыльях»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич предположил, что главному тренеру «Ростова» и сборной России Валерию Карпину есть что добавить к резонансному заявлению Вячеслава Федорищева.

Губернатор Самарской области ранее сказал о возможной причастности «Крыльев Советов» к подкупу судей.

По его словам, клуб должен 36 млн рублей «неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

Федорищев утверждает, что около 10 клубов РПЛ вовлечены в коррупционные связи с судейским корпусом.

«Мне кажется, самарский губернатор безнаказанно затронул ту тему, о которой оооочень хочет рассказать Карпин, но опасается дисквалификации на 5-10 лет», – написал Генич в своем телеграм-канале.

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