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  • Губернатор Федорищев объяснил, почему не обратился в правоохранительные органы по поводу коррупции в российском судействе

Губернатор Федорищев объяснил, почему не обратился в правоохранительные органы по поводу коррупции в российском судействе

26 ноября 2024, 19:48
6

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев дал разъяснения по поводу своего резонансного заявления.

  • Глава региона сказал о возможной причастности «Крыльев Советов» к подкупу судей.
  • По его словам, клуб должен 36 млн рублей «неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».
  • Федорищев утверждает, что около 10 клубов РПЛ вовлечены в коррупционные связи с судейским корпусом.

– У меня работа связана с социально-экономическим развитием региона, развитием во всех сферах. Когда мне сказали, я сам не поверил, подумал, что аферисты, потому что не может быть такого, что 36 миллионов черного нала были выделены на такие схемы.

Я начал узнавать, такая система действительно существует. Но фактов, подтверждающих ее, нет.

– Коррупция в футболе – это уголовное дело. Не думали обратиться в правоохранительные органы?

– Как я и сказал, нет фактов, с которыми можно обратиться в правоохранительные органы. Это разговоры, которые составляются так, чтобы не было возможности обратиться куда-либо.

Но это есть, об этом нельзя умалчивать, нужно принимать решение, как с этим бороться.

– У вас есть понимание, что делать, чтобы клубы перестали платить судьям?

– Не клубы. Все-таки не к клубам обращаются, а к губернаторам, которые деньги налогоплательщиков отправляют на эту систему, к партнерам из частного бизнеса, которые сотни миллионов рублей выделяют на поддержку профессионального футбола, и ко всем людям, которые с этим связаны и потакают этой системе.

Здесь нет другого выбора, когда в такой круговой поруке и в клубах присутствуют люди, которые поддерживают эту систему, обеспечивают и получают соответствующие незаконные комиссионные.

Нам нужно от этого отказаться, но сделать это не так просто, потому что клубов в высшей лиге может быть бессчетное количество, а тех, кто не занимается этим и не участвует в этой схеме, меньше, чем тех, кто участвует.

Предположим, таких клубов – 10. И чтобы один раз по-настоящему победить, нужно, во-первых, создать достойные условия оплаты труда для судейского корпуса. Хотя я посмотрел и проанализировал: сейчас зарплаты достаточные, чтобы сказать, что судьи могут себя обеспечивать, не думая о стороннем заработке в этой системе.

Во-вторых, надо максимально открыто и честно показывать объективную информацию.

И в-третьих, необходимо просто взять всем 10 людям, которые стоят за командами, и не платить за коррупцию в судейском корпусе.

Если один раз приняли такое решение, то с завтрашнего дня такой проблемы не будет. Будут ее метастазы, но мы не будем поощрять эту проблему.

Это будет решение наше, людей, принимающих решения в российском футболе. Я вынужденно сейчас встал в эту позицию как правительство Самарской области и учредитель «Крыльев Советов». Мы все ответственны и должны нести полную ответственность.

– Не скажутся ли ваши слова на «Крыльях Советов», поскольку долг 36 миллионов говорит о том, что клуб мог участвовать в этих коррупционных схемах?

– Посмотрите, у нас был принят ряд кадровых решений за последнее время. О ряде решений говорили, но почему-то до конца не довели. Посмотрите: какие-то сопоставления могут быть уместны.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов
Комментарии (6)
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ScarlettOgusania
1732643567
"фактов нет", а при сопоставлении кадровых решений Корниленко уволили из КС, какими-то намёками губернатор изъясняется, не называя фамилий и команд, участвующих в "схематозе"
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biber.ru
1732643878
У каждой проблемы есть фамилия, имя и отчество.
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rash1959
1732644208
После таких разговоров и самого губера надо бы проверить и тряхануть.
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NewLife
1732646628
Фактов и доказательств у него нет, какие то мутные предположения от слов какого то швейка. Очень похоже, что эта дымовая завеса и поток полной херни в его высказываниях свидетельсвует, что сам проворовался и напускает тень на плетень, чтобы опередить и замылить события.
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Опорник1984
1732655385
Фактов нет, но по снимал людей. Странно всё это. Хотя все знают ,что коррупция в футболе существует, но фактов нет.
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FCSpartakM
1732659133
из всего этого смущает лишь то, что если эти схемы мутят и другие клубы, то как такое судейство накладывается на результат? Если об этом знают, допустим другие. Кто больше втихаря заплатит или как? Или это эксклюзив для Самары такой
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