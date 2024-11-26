Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бывшая жена Мамаева раскрыла размер алиментов от Павла

26 ноября 2024, 19:07
9

Алана Мамаева, экс-супруга Павла Мамаева, рассказала, сколько денег получает от бывшего мужа в качестве алиментов.

  • Пара развелась в 2021 году.
  • Павел и Алана были в браке с 2013 года.
  • У них есть общая дочь Алиса. Также Мамаев воспитывал мальчика Алекса – сына бывшей жены от 1-го брака.

«У меня две истории с разводами. Я вся в судах. У меня суды идут уже три года. У нас была история с дележкой имущества, которая до сих пор идет, с историей переоформления на родственников.

У меня сейчас бывший муж платит алименты 10 тысяч рублей, и это не суд постановил, он сам так решил, что это минимальная какая-то сумма. Потому что он якобы безработный.

Он все переоформил на новую жену, якобы у него нет работы. Этим вопросом нужно заниматься. Изначально, когда мой бывший муж еще был «работный» официально, был футболистом, мы взыскали одну шестую, так как он оформил так, что платит алименты маме, чтобы уменьшить алименты на ребенка.

Много есть разных ухищрений. Когда он закончил с футбол, он решил, что безработный и платит 10 тысяч рублей. Этим нужно заниматься, но позже. У меня идет дележка имущества, и у меня сбит фокус», – сказала Мамаева.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

Еще по теме:
Мамаев объяснил, почему Даку вытеснит Угальде из состава «Спартака»
Мамаев дал совет Батракову по «Галатасараю» 1
Мамаев объяснил трансфер Сперцяна в саудовский клуб 1
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Мамаев Павел
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
BRO_football
1732641660
Официально получает МРОТ, с него платит алименты, остальная зарплата - в серую. Классика!
Ответить
andrei-sarap-yandex
1732642008
так и надо ей.. разные макияжи для неё были......когда жили он и её ребёнка обувал и воспитывал .......почти все бабы такие доят мужей до нитки прикрываясь ребёнком.....
Ответить
Plyash
1732654635
Какая идиотка,эта бывшая Мамаева.А "фокус",похоже,у неё сбился уже давно,ещё до развода...
Ответить
FWSPM
1732657458
"Переоформил все на новую жену" ... Ничему жизнь не учит))))
Ответить
Александр-Селютин-vkontak
1732689358
Футболист отсидел в тюрьме. Мировоззрение на жизнь поменялось, вот он и живёт по средствам и понятиям. Идите устраиваться на работу, мойте полы и т.д. И узнаете, как достаются эти деньги.
Ответить
Bonnie
1732711296
Так и надо ей.Нефиг рожать от разных мужиков. Противная деваха.... У Мамаева все отлично с деньгами. Открыл детскую футбольную секцию в Дубаях.
Ответить
Федор-Сухов-vkontakte
1732733275
Ну вообще если человек не работает он должен платить вроде 25% от средней З/п по региону в котором он проживает
Ответить
Главные новости
Запрет «Зенита» по Мостовому, антироссийский призыв Павлюченко и другие новости
00:56
1
Раскрыта сумма, которую «Спартак» выплатил Хлусевичу за разрыв контракта
00:16
Назван тренер «Спартака», который оскорблял игроков
Вчера, 23:55
1
Радимов поставил крест на «Спартаке» в ближайшем матче
Вчера, 23:27
4
Это’О ответил на обвинения, что присвоил себе деньги за матч с Россией
Вчера, 22:59
1
Гусев описал форвардов ЦСКА одним прилагательным
Вчера, 22:52
2
«Зенит» запретил «Локомотиву» выпускать Мостового в старте
Вчера, 22:37
8
Карпукас унизил родной «Локо», рассуждая о силе «Зенита»
Вчера, 22:11
6
Стало известно условие для отъезда Кисляка в Европу
Вчера, 21:57
В «Ахмате» прокомментировали срыв трансфера Самородова в «Спартак»
Вчера, 21:47
2
Все новости
Все новости
«Если можно поднасрать конкуренту, то грех этого не сделать»: фанаты «Зенита» – о перехвате вратаря у «Спартака»
00:37
Генич определил, какой игрок нужен «Спартаку»
00:26
Слуцкий ответил, завершил ли он тренерскую карьеру
00:22
Агент рассказал об интересе к Кисляку из топ-5 лиг Европы
Вчера, 23:49
Обращение Баринова после операции
Вчера, 23:17
Гусев описал форвардов ЦСКА одним прилагательным
Вчера, 22:52
2
«Зенит» запретил «Локомотиву» выпускать Мостового в старте
Вчера, 22:37
8
Карпукас унизил родной «Локо», рассуждая о силе «Зенита»
Вчера, 22:11
6
Стало известно условие для отъезда Кисляка в Европу
Вчера, 21:57
В «Ахмате» прокомментировали срыв трансфера Самородова в «Спартак»
Вчера, 21:47
2
«Я плохой»: тренер «Родины» – после поражения от «Крыльев Советов»
Вчера, 21:29
1
Агент Маньяков раскрыл подробности побега Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 21:09
1
«Матч ТВ» покажет только одну игру 8-го тура РПЛ
Вчера, 20:49
18
Карпукас тремя словами описал поражение «Зенита» от ЦСКА
Вчера, 20:30
Бубнов диагностировал панику в московском клубе РПЛ
Вчера, 20:17
РПЛ. «Крылья Советов» вырвали победу над «Родиной» (2:1)
Вчера, 19:56
9
ФотоЦСКА рассказал об операции Баринова
Вчера, 18:59
1
Зобнин назвал единственного футболиста нынешнего «Спартака», который играл бы в чемпионской команде-2016/17
Вчера, 18:45
4
Шнякин удивил выбором лучшего тренера на старте сезона РПЛ
Вчера, 18:19
1
Заболотный объяснил, почему перешел в «Спартак»
Вчера, 18:08
2
Генич оценил побег Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 17:58
4
Слуцкий сформулировал проблему ЦСКА
Вчера, 17:37
CAS вынес решение по Писарскому
Вчера, 17:29
2
Бубнов определил, кто более одарен – Олейников или Глушенков
Вчера, 17:20
6
Фото«Краснодар» продлил контракт с основным защитником
Вчера, 17:14
1
Не забивший ни одного гола за «Спартак» Заболотный: «Те задачи, которые мне были объявлены, я выполнил»
Вчера, 16:33
1
Газзаев: «Возвращение России близко, чувствую»
Вчера, 16:20
5
Геркус вынес жесткий вердикт «Локомотиву»
Вчера, 15:54
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+