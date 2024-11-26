Бывшая жена Мамаева раскрыла размер алиментов от Павла

Алана Мамаева, экс-супруга Павла Мамаева, рассказала, сколько денег получает от бывшего мужа в качестве алиментов.

Пара развелась в 2021 году.

Павел и Алана были в браке с 2013 года.

У них есть общая дочь Алиса. Также Мамаев воспитывал мальчика Алекса – сына бывшей жены от 1-го брака.

«У меня две истории с разводами. Я вся в судах. У меня суды идут уже три года. У нас была история с дележкой имущества, которая до сих пор идет, с историей переоформления на родственников.

У меня сейчас бывший муж платит алименты 10 тысяч рублей, и это не суд постановил, он сам так решил, что это минимальная какая-то сумма. Потому что он якобы безработный.

Он все переоформил на новую жену, якобы у него нет работы. Этим вопросом нужно заниматься. Изначально, когда мой бывший муж еще был «работный» официально, был футболистом, мы взыскали одну шестую, так как он оформил так, что платит алименты маме, чтобы уменьшить алименты на ребенка.

Много есть разных ухищрений. Когда он закончил с футбол, он решил, что безработный и платит 10 тысяч рублей. Этим нужно заниматься, но позже. У меня идет дележка имущества, и у меня сбит фокус», – сказала Мамаева.

Мамаев закончил карьеру в феврале 2023 года.

Он известен по выступлениям за ЦСКА, «Краснодар», «Торпедо», «Ростов», «Химки».

В составе сборной России хавбек поучаствовал в 15 матчах.

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