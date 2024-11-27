Тренер «ПСЖ» Энрике прокомментировал ошибку Сафонова в матче с «Баварией»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о действиях вратаря Матвея Сафонова, приведших к единственному пропущенному голу в игре Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1).

Россиянин ошибся на 38-й минуте, в результате чего забил Ким Мин-Джэ.

Он неудачно выбил мяч кулаками после розыгрыша углового.

«Мы знали, что «Бавария» будет оказывать такой прессинг, и я думал, что Сафонов будет лучшим вратарем, который сможет ему противостоять.

Ошибся ли Сафонов в эпизоде с голом? У нас общая ответственность. Вся команда ответственна как за хорошие, так и за плохие моменты.

Мы не должны искать виновных. Если кто-то и виноват, то это я. Всe, ты нашел виновного», – заявил Энрике, обращаясь к журналисту.

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