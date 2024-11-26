Спартаковец Угальде заинтересовал клубы из четырех стран Европы – его называют «новым Агуэро»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде может в скором времени вернуться в Европу.

22-летний футболист привлек внимание клубов из Франции, Англии, Испании и Португалии.

Угальде называют «новым Серхио Агуэро«, указывая на схожесть его игры со стилем аргентинца.

Отступные в контракте форварда – 30 миллионов евро.

Костариканца купили в январе у «Твенте» за 13 млн евро.

В субботу он оформил 4+1 в дерби с «Локомотивом» (5:2).

Всего в этом сезоне в активе нападающего 13 голов и 3 ассиста в 19 матчах.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов