Маркиньос считает, что Сафонова заблокировали, когда он пропустил гол от «Баварии»

Защитник «ПСЖ» Маркиньос после гостевого матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1) прокомментировал гол, забитый в ворота его команды на 38-й минуте.

Ворота парижан в этом матче защищал Матвей Сафонов. В эпизоде с голом Ким Мин-Джэ забил мяч из вратарской площади после подачи углового. Главный арбитр Иштван Ковач провел консультацию с видеоассистеном засчитал взятие ворот.

«Я спросил арбитра о том, что происходит, потому что соперник заблокировал вратаря и не дал ему сыграть в мяч.

Это тяжело, когда соперник блокирует тебя. Вратарь ничего не смог сделать. Он пытался выбить мяч. Но нам это не удалось. Понимем, насколько такой компонент, как угловой, важен в таком матче.

Мы не любим говорить про арбитров, но все спорные решения были в пользу «Баварии», – сказал Маркиньос.

«ПСЖ» занимает 26-е место на общем этапе Лиги чемпионов после 5 туров с 4 очками.

Для 25-летнего Сафонов это была 6-я игра за парижан и 3-й пропущенный мяч. Ранее он провел за «ПСЖ» 3 матча на ноль.

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