Стало известно, по чьей наводке комментатор «Матч ТВ» Нагучев призывал не допускать «Факел» до РПЛ в 2022 году

Агент и юрист Антон Смирнов раскрыл интересантов в скандальной медиакампании, устроенной комментатором «Матч ТВ» Романом Нагучевым летом 2022 года.

Нагучев в соцсетях активно призывал не допускать «Факел» до РПЛ.

Роман публиковал фотографии ненадлежащего состояния воронежской арены.

Воронежцев в итоге допустили до РПЛ.

«А пусть Нагучев честно скажет, с кем он общался по теме и кто ему давал информацию.

Но так как он вряд ли ответит, скажу я: Шамиль Газизов и Сергей Тыртышный из «Уфы», которая в тот год вылетела», – написал Смирнов, имея в виду, что уфимцы посредством недопуска «Факела» рассчитывали сохранить место в РПЛ.

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