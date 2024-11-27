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  • Стало известно, по чьей наводке комментатор «Матч ТВ» Нагучев призывал не допускать «Факел» до РПЛ в 2022 году

Стало известно, по чьей наводке комментатор «Матч ТВ» Нагучев призывал не допускать «Факел» до РПЛ в 2022 году

27 ноября 2024, 10:25
12

Агент и юрист Антон Смирнов раскрыл интересантов в скандальной медиакампании, устроенной комментатором «Матч ТВ» Романом Нагучевым летом 2022 года.

  • Нагучев в соцсетях активно призывал не допускать «Факел» до РПЛ.
  • Роман публиковал фотографии ненадлежащего состояния воронежской арены.
  • Воронежцев в итоге допустили до РПЛ.

«А пусть Нагучев честно скажет, с кем он общался по теме и кто ему давал информацию.

Но так как он вряд ли ответит, скажу я: Шамиль Газизов и Сергей Тыртышный из «Уфы», которая в тот год вылетела», – написал Смирнов, имея в виду, что уфимцы посредством недопуска «Факела» рассчитывали сохранить место в РПЛ.

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Источник: телеграм-канал Антона Смирнова
Россия. Премьер-лига Россия. Первая лига Факел Уфа Газизов Шамиль
Комментарии (12)
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NewLife
1732700245
Грязные танцы(
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Иван Петров 1986
1732700733
Да все они там продажные на срач-тв.
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neim
1732702515
Значит, всë-таки журналюги и коррупция в футболе, не так уж и далеки друг от друга ? А ведь наверное не даром, разгорелся недавно конфликт и взаимные претензии, между тренерами и игроками с одной стороны и работниками самой первой и древней профессии в мире с другой ?
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Борис34684
1732707174
Ого, пошли разоблачения под новый год. Чую ещё интересней будет.
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Ziklop
1732707660
ёжику было ясно...сейчас в сми никто бесплатно не кукарекает....
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zigbert
1732711331
Что не сделаешь для хороших друзей.
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vvv123
1732786645
Этот Нагучев и подобные ему заикающеся комментаторы-пустобрехи решили в политику поиграть и на том заработать? Я бы всю эту наглую шайку с НТВ поганой метлой бы вымел!
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Станислав36
1732801540
Поганство свойственно поганым. В футболе, вернее антифутболе этого навалом. Факелу - успехов, это одна из самых честных команд. Вообще футбол в России живет не в шайках ротируемых прохиндеев за дикие контракты, отмывающих и выводящих из страны грязные деньги прилипшие к рукам владельцев и чиновников на двойной бухгалтерии по поезкам команд и закупкам легионеров и тренеров за рубежом
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Факел78
1733150270
Вот же засранец
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